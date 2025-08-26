Söder macht Wahlkampf mit Wüst in NRW

Die Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) und Markus Söder (CSU) gehören laut Umfragen zu den beliebtesten Politikern Deutschlands und machen nun gemeinsame Sache im NRW-Kommunalwahlkampf.

Bocholt

Bayerische Unterstützung im nordrhein-westfälischen Kommunalwahlkampf: Am 4. September wird Markus Söder (CSU) mit Hendrik Wüst (CDU) im münsterländischen Bocholt auftreten. Das bestätigte ein Sprecher der NRW-CDU der Deutschen Presse-Agentur. Das "Bocholter Borkener Volksblatt" hatte zuvor berichtet.

Der Auftritt der beiden Ministerpräsidenten gilt parteiintern als ein Höhepunkt im Wahlkampf. Auftrittsort wird eine riesige Halle sein, die von dem Logistik-Unternehmen WM Group erst diese Woche eröffnet wird. Laut Partei muss man sich vorher für die Veranstaltung anmelden. Es werden rund 1.000 Gäste erwartet.

NRW-Generalsekretär "Starkes Signal der Partnerschaft" mit Bayern

NRW-CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte der dpa: "Wir freuen uns sehr, dass Markus Söder im Rahmen des Kommunalwahlkampfes Nordrhein-Westfalen besucht und im Heimatwahlkreis unseres Ministerpräsidenten auftritt. Das ist ein starkes Signal der Partnerschaft zwischen Bayern und unserem Land."

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen werden in den 396 Städten und Gemeinden sowie 31 Kreisen am 14. September Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage, Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gewählt.