Söder macht Wahlkampf mit Wüst in NRW
Bayerische Unterstützung im nordrhein-westfälischen Kommunalwahlkampf: Am 4. September wird Markus Söder (CSU) mit Hendrik Wüst (CDU) im münsterländischen Bocholt auftreten. Das bestätigte ein Sprecher der NRW-CDU der Deutschen Presse-Agentur. Das "Bocholter Borkener Volksblatt" hatte zuvor berichtet.
Der Auftritt der beiden Ministerpräsidenten gilt parteiintern als ein Höhepunkt im Wahlkampf. Auftrittsort wird eine riesige Halle sein, die von dem Logistik-Unternehmen WM Group erst diese Woche eröffnet wird. Laut Partei muss man sich vorher für die Veranstaltung anmelden. Es werden rund 1.000 Gäste erwartet.
NRW-Generalsekretär "Starkes Signal der Partnerschaft" mit Bayern
NRW-CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte der dpa: "Wir freuen uns sehr, dass Markus Söder im Rahmen des Kommunalwahlkampfes Nordrhein-Westfalen besucht und im Heimatwahlkreis unseres Ministerpräsidenten auftritt. Das ist ein starkes Signal der Partnerschaft zwischen Bayern und unserem Land."
Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen werden in den 396 Städten und Gemeinden sowie 31 Kreisen am 14. September Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage, Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gewählt.
