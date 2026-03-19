So warm wird es heute: Bayern erwartet sonnigen Donnerstag

Nach Regen und kühlen Temperaturen erwartet die Menschen in Bayern ein sonniger Donnerstag.

Die Menschen in Bayern können sich auf einen sonnigen Donnerstag freuen. Nach einer weitgehend klaren Nacht und teilweise leichtem Frost – vor allem in den Alpentälern – könne es örtlich noch etwas glatt auf den Straßen werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Tagsüber soll es dann bis zu 17 Grad warm werden.

Am Freitag mischen sich der Vorhersage zufolge mehr Wolken in den blauen Himmel, zwischen der Rhön und dem Oberpfälzer Wald kann es am Nachmittag auch etwas regnen. In der Nacht zum Samstag nehmen die Wolken zu und es kühlt auf Werte zwischen vier und minus drei Grad ab, besonders in den Bergen.