Skigebiet Sudelfeld benennt Schneekanone nach "Hubsi" Aiwanger

Nach einem Gag beim Nockherberg hat das Skigebiet Sudelfeld eine ihrer Schneekanonen nach Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger benannt.

Bayrischzell - Das Skigebiet Sudelfeld hat eine seiner Schneekanonen nach Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) benannt. "Hubsi" heißt sie, wie die Bergbahnen mitteilen. Bei guten Pistenbedingungen könne die Schneemaschine im Bereich Walleralm und Speckalm von Skifahrern gesichtet werden.

Hintergrund für die Namensgebung ist eine Parodie auf dem Nockherberg am vergangenen Wochenende, wie eine Sudelfeld-Sprecherin der AZ erzählt. In Zeiten von Klimawandel und Energiekrise war zuletzt gefordert worden, Schneekanonen abzuschaffen. Aiwanger jedoch hatte die künstliche Beschneiung in den bayerischen Skigebieten immer wieder verteidigt – "und sich dabei auch für die Sudelfeld-Bergbahnen eingesetzt".

Auf dem Nockherberg hieß es deshalb, eine Schneekanone in dem Skigebiet sei nun nach dem Wirtschaftsminister benannt worden. Gesagt, getan. "Das ist jetzt wirklich passiert", so die Sprecherin. Eine offizielle Patenschaft von Aiwanger stehe jedoch noch aus, witzelt sie.