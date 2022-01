Skifahrerin (30) stirbt an der Zugspitze

Eine Frau aus Nordrhein-Westfahlen ist am Samstag beim Skifahren an der Zugspitze tödlich verunglückt. Die Polizei ermittelt nun, was passiert ist.

16. Januar 2022 - 10:44 Uhr | AZ/dpa

Blick über ein Skigebiet an der Zugspitze. (Archivbild) © Angelika Warmuth/dpa