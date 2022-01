Auto gerät ins Schleudern: Mann schwer verletzt

Thiersheim

Ein Mann ist auf der Autobahn 93 mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und schwer verletzt worden. Das Auto habe sich überschlagen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der 54-Jährige sei kurzzeitig im Auto eingeklemmt gewesen. Er sei mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Andere Fahrzeuge seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der A 93 zwischen den Anschlussstellen Wunsiedel und Thiersheim. Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Hof zeitweise komplett. Eine Umleitung wurde eingerichtet.