Shalomah (11) vermisst: Ist eine Sekte involviert?

Das Mädchen wird seit dem Wochenende vermisst. Die Polizei äußert einen Verdacht.

Auch die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall. (Symbolbild)

Was ist nur mit Shalomah H. aus dem Landkreis Dillingen passiert? Ist sie abgehauen - oder haben ihre leiblichen Eltern sie entführt?

Shalomah kehrte vom Joggen nicht zurück

Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass die Elfjährige seit Samstag vermisst wird. Das Mädchen soll gegen 15 Uhr am Wohnhaus in Holzheim-Eppisburg zum Joggen aufgebrochen sein - doch das Kind kehrte nicht zurück.

Noch am Samstagabend habe die Polizei Suchmaßnahmen mit Hund und Hubschrauber eingeleitet. Am Sonntag ging die Suche mit knapp 100 Kräften weiter, so die Polizei. Sie bittet die Öffentlichkeit um Hilfe: Wer Shalomah gesehen hat, soll sich unter 09071/56-0 bei der Dillinger Polizei melden.

Auch die Kripo ermittelt jetzt

Ein Unfall oder eine Straftat würden nicht ausgeschlossen. "Nach einer Ausreißer-Geschichte sieht das nicht aus", sagte Polizeioberkommissar Markus Trieb. "Da nicht auszuschließen ist, dass die leiblichen Eltern des Mädchens in Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen, nahm auch die Kripo erste Ermittlungen auf", hieß es von der Polizei weiter.

Sekte "Zwölf Stämme" involviert?

Die Polizei äußerte sich nicht zu einem BR-Bericht, wonach die Eltern der Sekte "Zwölf Stämme" angehörten. Das Mädchen ist laut BR seit acht Jahren bei einer Pflegefamilie untergebracht.

In der " " äußerte sich er Pflegevater von Shalomah. Auch er könne sich vorstellen, dass die leiblichen Eltern von Shalomah etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben. Demnach könne es auch sein, dass die 11-Jährige freiwillig ins Auto ihrer Eltern gestiegen ist, nachdem sie sich mit ihnen auf einem Feldweg getroffen hat.

Spürhunde der Polizei hatten die Spur des Mädchens auf diesem Feldweg verloren.