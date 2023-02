Scholz nimmt an Münchner Sicherheitskonferenz teil

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird nächste Woche Freitag und Samstag an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen, bei der es vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen wird. Am Freitag werde der Kanzler eine Rede halten und am Rande der Konferenz Gespräche mit anderen Teilnehmern führen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht.

10. Februar 2023 - 14:21 Uhr | dpa

Kamala D. Harris, US-Vizepräsidentin, spricht bei der 58. Münchner Sicherheitskonferenz. © Tobias Hase/dpa/Archivbild