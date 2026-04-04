Ostereiersuche bei Sonne – oder doch Regenjacke? Das Wetter in Bayern und München hält einige Überraschungen bereit. Was Spaziergänger und Familien am langen Wochenende erwartet.

Wer am Wochenende einen Osterspaziergang plant, sollte sicherheitshalber einen Schirm einpacken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt unbeständiges Wetter voraus. Am Samstag wird es vermehrt bewölkt, teilweise ist mit leichten Schauern zu rechnen.

Das Wetter in Bayern: Temparaturen bis zu 24 Grad

Gegen Abend lockert es dann etwas auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 Grad im Bayerwald und 18 Grad westlich des Spessarts. Im Bergland wird es deutlich kühler. Auf einer Höhe von etwa 2.000 Metern ist mit höchstens vier Grad zu rechnen. Zudem treten starke bis stürmische Böen auf den Gipfeln des Bayerwalds und der Alpen auf.

In der Nacht zu Ostersonntag klart es dann auf. Am Morgen ist es dann sonnig, ideales Wetter also, um die Ostereier im Garten zu suchen. Die Wetterexperten rechnen mit milden 17 bis 24 Grad. Im Verlauf des Tages ziehen immer mehr Wolken auf, gegen Abend kann es auch örtliche Schauer geben.

In der Nacht zieht der Regen in den Süden des Freistaats. Am Ostermontag ist es im Süden noch bewölkt und in den Alpen fallen letzte Regentropfen. Sonst ist mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal 12 bis 19 Grad.

Das Wetter in München: Regen am Samstag, freundlicher Start in den Sonntag

Der Samstag zeigt sich in München überwiegend grau und nass. Bereits am Morgen setzt Regen ein, der sich bis in den Nachmittag hinein hält. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen kühlen 8 und etwa 12 Grad. Gegen Abend lockert sich das Wetter etwas, dichte Wolken bleiben aber präsent. In der Nacht wird es bei rund 6 Grad lockerer bewölkt. Dazu weht ein teils böiger Wind mit Spitzen bis etwa 35 km/h.

Am Sonntag startet der Tag deutlich freundlicher: Ein Mix aus Sonne und Wolken sorgt vor allem bis zum Nachmittag für angenehmes Frühlingswetter. Die Temperaturen steigen dabei deutlich an und erreichen bis zu 21 Grad. Am Abend ziehen dann wieder dichtere Wolken auf, die sich auch in der Nacht halten. Die Temperaturen gehen auf etwa 9 Grad zurück. Der Wind bleibt mäßig, kann aber zeitweise kräftige Böen mit sich bringen.