Radio-Comeback: Stefan Lehmann kehrt zur Antenne Bayern Group zurück

Nach 20 Jahren nahm Stefan Lehmann Ende 2008 Abschied von Antenne Bayern. Nun feiert die Radio-Legende ein Comeback.

Ismaning - Von 1988 bis 2008 war Stefan Lehmann Moderator bei Antenne Bayern. Ende 2008 wechselte der 59-Jährige nach zwei Jahrzehnten den Sender und wechselte zu Bayern 1.

13 Jahre später gibt die Moderatoren-Legende und FC-Bayern-Stadionsprecher nun sein Comeback bei der Antenne Bayern Group.

Stefan Lehmann übernimmt Prime Time bei Oldie Antenne

Ab 28. Februar 2022 übernimmt Stefan Lehmann die Morgensendung bei Oldie Antenne, der neuen bundesweiten Audio-Marke der Antenne Bayern Group, die ab 1. Februar via DAB+ in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und im Saarland ausgestrahlt weltweit via oldieantenne.de zu empfangen sein wird.

Neben Lehmann werden auch Hakan Turan und Stefan Schwabeneder zum Moderationsteam von Oldie Antenne gehören.