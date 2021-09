Polizei Rosenheim fahndet nach Unterhosen-Besitzerin

Mit dem Titel "Leopardensuche in Rosenheim" fahndet die Pressestelle der Rosenheimer Polizei nach der Besitzerin einer Unterhose.

Rosenheim - Folgendes soll sich den Beamten der Rosenheimer Polizei zufolge am Mittwochabend zugetragen haben: Gegen 22 Uhr klingelte eine Dame an der Wache. Sie teilte der Wachbesetzung mit, sie habe sich vor ein paar Tagen eine Unterhose gekauft, in einer für sie passenden etwas größeren Größe. Jetzt wolle sie das Kleidungsstück aber nicht mehr – vielleicht könne die Polizei damit etwas anfangen.

"Sie legte die Unterwäsche, verpackt in einer kleinen Tüte, vor der Eingangstür zum Gebäude der Rosenheimer Polizei ab und ging in unbekannte Richtung davon", schreibt die Pressestelle.

Nun suchen die Beamten nach der "Leoparden-Muster-Unterhosen-Besitzerin". Bis dahin "wird der Gegenstand als Fundsache behandelt".