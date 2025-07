Nürnberg unterliegt Mönchengladbach 0:2

Mönchengladbach ist eine Nummer zu groß für engagierte Nürnberger. Mikael Biron muss verletzt raus.

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat eine Woche vor dem Zweitliga-Auftakt keine erfolgreiche Generalprobe gefeiert. Die Schützlinge von Miroslav Klose verloren vor gut gefüllten Rängen im Nürnberger Max-Morlock-Stadion gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:1). Lukas Ullrich (30. Minute) und Marvin Friedrich (77.) erzielten die Tore für die Gäste, die direkt aus dem Trainingslager vom Tegernsee angereist waren.

Die Nürnberger begannen engagiert und hatten früh Möglichkeiten. Doch entweder vergaben sie die Chancen zu leichtfertig oder Jonas Omlin im Gladbacher Tor parierte. Auf der Gegenseite hatte der für den erkrankten Jan Reichert im Tor stehende Christian Mathenia bei beiden Gegentoren keine Abwehrmöglichkeit.

Pech hatte der FCN zusätzlich, als der sehr agile Mikael Biron früh wegen Hüftproblemen den Platz verlassen musste. Als in der zweiten Halbzeit zum Teil strömender Regen einsetzte, warfen die Franken noch einmal alles nach vorn. Belohnen konnten sie sich aber nicht mehr. Am 2. August startet Nürnberg mit einem Auswärtsspiel bei der SV Elversberg in die neue Saison.