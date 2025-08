Nürnberg startet in Elversberg in neue Saison

In der 2. Fußball-Bundesliga geht es wieder los. Der 1. FC Nürnberg startet bei einem Team, das fast in der Bundesliga gelandet wäre.

Nürnberg

Miroslav Klose startet am Samstag (13.00 Uhr) mit dem 1. FC Nürnberg in seine zweite Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Man wisse, dass man keine so gute Vorbereitung gespielt habe, aber jetzt erst zähle es, sagte Klose vor dem Auswärtsspiel beim SV Elversberg. Die Saarländer verpassten in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga.

Zehn Neuzugänge wurden beim FCN bereits verpflichtet, zwölf Abgänge galt es aufzufangen. Man sei etwas weiter als in der vergangenen Saison, bilanzierte Sportvorstand Joti Chatzialexiou. FCN-Kapitän bleibt auch in der neuen Spielzeit Robin Knoche.

Als zweiter bayerischer Fußball-Zweitligist startet die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag. Dann steht das Heimspiel gegen Dynamo Dresden an.