Ganz bewusst hat das Restaurant im Hotel Tegernseer Hof monatelang zugesperrt. Für eine kreative Pause. Die ist jetzt beendet: Schon in dieser Woche packen neue Wirte an. Und die bringen Italien-Feeling nach Bayern.

Denisa und Ottavio Carrera sind die neuen Wirte im Tegernseer Hof in Gmund am Tegernsee.

Im Tegernseer Tal gibt es Neuigkeiten aus der Gastro-Szene: Der Tegernseer Hof in Gmund schlägt pünktlich zu den sonnigen Pfingstferien ein neues Kapitel auf. Das zum Hotel gehörende Restaurant war zuletzt wegen einer kreativen Pause monatelang geschlossen, an diesem Donnerstag (28. Mai; ab 17 Uhr) öffnet es unter neuen Pächtern.

Neustart im Tegernseer Hof: "Es fühlt sich gut an"

Die künftigen Wirte sind in der Region um den Tegernsee keine Unbekannten. Denisa und Ottavio Carrera bringen 20 Jahre Gastro-Erfahrung im Tegernseer Tal mit und betrieben in der Vergangenheit die Lokale Paparazzi und Carrera in Rottach-Egern.

Anfang des Jahres hatte der Tegernseer Hof unter Geschäftsführer Tobias Schröder verkündet, dass das Restaurant vorübergehend geschlossen bleibe. Der Hotelbetrieb lief weiter, auch geplante Veranstaltungen fanden statt.

Denisa Carrera: "Wir freuen uns tierisch"

Schröder sagt über den Neustart mit dem Ristorante Carrera: "Es fühlt sich gut an, dass es wieder weitergeht." Die Gastro-Pause hatte unter anderem Personalgründe. "Gute Leute zu finden, ist in der Branche weiterhin schwierig."

Der Tegernseer Hof in Gmund am Tegernsee besteht aus einem Hotel sowie einem Restaurant mit Biergarten. © Tegernseer Hof

Er habe keine Kompromisse eingehen wollen, deswegen habe man die grauen Winter-Monate als Pause und zur Neuorientierung genutzt. Nun die Wiedereröffnung mit den Unterpächtern Carrera. Schröder nennt sie im Gespräch mit der AZ "erfahrene, gute Gastgeber".

Ristorante statt bayerischer Küche? Das neue Konzept

Die AZ erreicht Denisa Carrera einen Tag vor der Eröffnung. Sie sagt: "Wir freuen uns tierisch!" An ihre vielen Stammgäste gerichtet sagt sie: "Wir bleiben so, wie uns die Leute kennen."

Vorher war die Gastronomie des Tegernseer Hofs bayerisch. Und jetzt? Muss der Schweinebraten Pizza und Pasta weichen? Schröder erklärt: "Vorher war es rein bayerisch, jetzt ist es ein italienisch-bayerisches Konzept." Er nennt als Beispiel eine Veranstaltung, bei der ein Bierfass angezapft werden soll und Obazda mit Brezn gewünscht werden. "Dann gibt es das natürlich."

"Der Tegernseer Hof soll richtig leben!"

Die Speisekarte soll regional, saisonal und frisch ausfallen. Schröder stellt sich künftig unter anderem Fisch, Fleisch, Wild vor, aber eben auch Pizza aus dem eigenen Pizzaofen. "Bayerische Gastlichkeit trifft italienische Küche", fasst es der Geschäftsführer zusammen. An der Speisekarte wird aktuell noch gefeilt.

Denisa Carrera zählt als Beispiele auf: Pizza, Trüffelpasta, selbst gemachte Ravioli, Salzkrustenfisch, Lasagne. Sie planten auch, eine Biergarten-Hütte als Selbstbedienungsbereich aufzumachen. Der Wirtin ist wichtig, dass ein "Treffpunkt" für alle entsteht. "Der Tegernseer Hof soll richtig leben!" Dessen Zukunft liegt also zwischen Bier und Aperol Spritz.

Rund 300 Plätze im Biergarten

Wie läuft die Eröffnung am Donnerstag bestenfalls ab, wenn es nach Schröder geht? "Viele gut gelaunte Gäste, die uns hoffentlich besuchen kommen und sich freuen, dass wieder geöffnet ist."

Der Biergarten des Tegernseer Hofes. Hier kann man künftig auch italienische Pizza genießen. © Tegernseer Hof

Laut Homepage gibt es den Tegernseer Hof seit Mitte des 19. Jahrhunderts, 2022 hat die Familie Schröder übernommen. Das Restaurant hat im Biergarten rund 300 Plätze und im Innenbereich 200 Plätze. Einen Ruhetag wird es mit den Carreras erstmal nicht geben. Zudem sind im Tegernseer Hof Veranstaltungen und Tagungen möglich. 600 Meter entfernt vom Tegernseer Hof (Kaltenbrunner Straße 2) liegt der Bahn-Halt Finsterwald.