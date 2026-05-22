"Lebensader durchtrennt": Vollsperrung am Tegernsee ausgerechnet in den Pfingstferien

Auf einem Abschnitt zwischen der Stadt Tegernsee und Rottach-Egern wird die Bundesstraße gesperrt. Was man als Tegernsee-Ausflügler wissen muss, was aus Sicht der Verantwortlichen für eine Baustelle mitten in den Ferien spricht und warum sich Manuel Neuers Geschäftspartner Johannes Rabl vom Leeberghof Sorgen macht.

Ein Blick auf das Bräustüberl und Schlosswirtschaft am Tegernsee. Ausgerechnet zu Pfingsten kommt es zwischen Stadt Tegernsee und Rottach-Egern zu erheblichen Behinderungen.

Mitten in den Pfingstferien. Genau in dieser Zeit steht eine Baustelle am Tegernsee auf dem Programm. Dem Ausflugsziel schlechthin rund um München.

Die Bundesstraße 307 wird auf Höhe Leeberg, das ist südlich des Ortskerns der Stadt Tegernsee, saniert. Die Straße weise "starke Fahrbahnschäden auf", teilt das Staatliche Bauamt Rosenheim mit.

Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie dicke Risse die Straße durchziehen. "Um zu verhindern, dass sich die Schäden auf die darunterliegenden Asphaltschichten ausweiten", erneuere man die Fahrbahndeckschicht.

Deutliche Risse sind in der Fahrbahn zu erkennen. Damit diese nicht schlimmer werden, soll in den Pfingstferien gewerkelt werden. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Das bedeutet laut Mitteilung der Behörde: "Auf einer Länge von rund 670 Metern wird die schadhafte Deckschicht der Bundesstraße abgefräst und anschließend eine neue Deckschicht eingebaut." Kostenpunkt: rund 185.000 Euro. Bezahlt wird diese Summe vom Bund. Zusätzlich würden Schacht- und Schutzabdeckungen im Fahrbahnbereich erneuert.

Ausflügler und Einheimische müssen für ihre Fahrten zum Tegernsee wissen: Die Baustelle zieht sich vom Hotel-Restaurant Fischerstüberl bis zur Adelbergkurve/Höhe Schwaighofstraße 11. Sowohl das Fischerstüberl als auch die Stadt Tegernsee verweisen auf AZ-Anfrage für Auskünfte an das Staatliche Bauamt Rosenheim.

Vollsperrung! Umleitung über die B318

Das zuständige Staatliche Bauamt informiert weiter über die Auswirkung: "Für die Durchführung der Arbeiten ist eine Vollsperrung gesetzlich vorgeschrieben." Der Verkehr wird laut der Behörde "während der Baumaßnahme über die B318, die westliche Seeseite, umgeleitet". Sprich via Bad Wiessee und Gmund.

Wer nicht aufs Auto angewiesen ist: Der Geh- und Radweg an der betroffenen Bundesstraße ist demnach nicht gesperrt und kann genutzt werden.

Das Staatliche Bauamt Rosenheim hat die betroffene Stelle rot markiert. Die Umfahrung erfolgt rund um den Tegernsee. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Los geht es am Dienstag, 26. Mai, also am Tag nach Pfingstmontag. Voraussichtlich dauern die Arbeiten bis Freitag, 5. Juni. Wie es aus dem Bauamt heißt, sei der Anliegerverkehr (bis auf die Einbau- und Auskühlzeit des Asphalts) mit Einschränkungen möglich. Die Asphalt-Arbeit hängt vom Wetter ab und ist für den Zeitraum 1./2. Juni geplant.

Aus diesem Grund fällt die Maßnahme auf die Ferien

Warum wird die Baustelle genau in die Pfingstferien gelegt? Das Staatliche Bauamt Rosenheim teilt der AZ auf Nachfrage mit: "Im verkehrlich stark belasteten Tegernseer Tal, mit durchschnittlich 26.000 Fahrzeugen (auf der Ostseite 12.000 und auf der Westseite 14.000) täglich, ist es nahezu unmöglich, einen für alle Beteiligten günstigen Zeitpunkt für Straßenbaumaßnahmen zu finden."

In den Pfingstferien fahren keine Schulbusse, auch der Pendlerverkehr ist in dieser Zeit geringer – dafür sind vermehrt Urlauber und Tagesausflügler unterwegs

Was für die Ferienzeit spricht: "In den Pfingstferien fahren keine Schulbusse, auch der Pendlerverkehr ist in dieser Zeit geringer – dafür sind vermehrt Urlauber und Tagesausflügler unterwegs. Mit Blick auf die Lage der Baustelle an der B 307 bei Leeberg und die dafür notwendige Umleitung über die Westseite des Tegernsee, wog das Thema Schülerbeförderung bei dieser Abwägung am schwersten, deshalb findet die Sanierung in den Pfingstferien statt."

Das Bauamt macht zudem eine kleine Hoffnung: Wenn die Baumaßnahmen komplett reibungslos liefen, könnte die Vollsperrung möglicherweise schon im Laufe des Mittwochs (3. Juni) aufgehoben werden.

Johannes Rabl vom Leeberghof: "Wirkt sich leider enorm aus"

Der Leeberghof von Forsthaus-Valepp-Chef Johannes Rabl liegt in der Nähe der Baustelle. Der Gastronom bestätigt der AZ: "Das wirkt sich leider enorm auf den Leeberghof aus. Während der absoluten Hochsaison wird uns quasi die Lebensader durchtrennt."

Der Leeberghof am Tegernsee. Gastronom Johannes Rabl macht sich Sorgen, dass Ausflügler wegen der Straßensperrung in den Pfingstferien nicht vorbeikommen werden. © Leeberghof

Allerdings berichtet er auch von einem Entgegenkommen: "Wir konnten mit dem Straßenbauamt aber zumindest vereinbaren, dass alle Leeberghofgäste von beiden Seiten, also von Rottach-Egern oder von Tegernsee kommend, über die Baustelle hinweg den Leeberghof anfahren dürfen."

Werden Wanderer und Spontanbesucher kommen?

Dies gilt laut Rabl "während der gesamten Bauphase, außer an dem Tag der Asphaltierung, voraussichtlich dem 1. Juni". Die Konsequenz für diesen Tag: "An diesem Tag legen wir einen Ruhetag ein."

Der Leeberghof mit seiner Aussicht auf den Tegernsee. © Leeberghof

Rabl versichert: "Egal ob Zimmerreservierung oder Buchung für Restaurant oder Sassa Bar: Alle Gäste dürfen also mit ihrem Pkw zu uns kommen." Die Sorgen bleiben trotzdem: "Trotz alledem befürchten wir starke Umsatzeinbußen, da Wanderer oder Spontanbesucher den Baustellenbereich meiden werden."

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Er freue sich auf alle Gäste, "die uns mit ihrem Besuch helfen, massiven finanziellen Schaden in den Pfingstferien abzuwenden".

Der Leeberghof wurde 1860 errichtet, seit 2017 führt in Rabl. Daneben hat der Gastronom mit Fußball-Profi Manuel Neuer auch das Forsthaus Valepp saniert.

Orthopädische Klinik weist auf Baustelle hin

Auch die Orthopädische Klinik Tegernsee hatte Ende April neuankommende Patienten auf die Baustelle im Mai/Juni aufmerksam gemacht. "Dabei kann es zeitweise zu erhöhtem Lärm in unserem Haus sowie im Nebengebäude kommen," schreibt die Klinik in Sozialen Medien. Ebenso weist die Klinik in dem Beitrag darauf hin, dass es in dem Zeitraum keinen Busverkehr zwischen Rottach-Egern und Tegernsee gebe.

Der MVV teilt dazu auf seiner Seite mit, dass die Busse 355, 356, 357, 359 und 360 von der Baustelle betroffen sind. "Die Buslinien werden über Bad Wiessee umgeleitet. Die Busse der Ringlinie verkehren von Gmund über Bad Wiessee zur Weißachbrücke und weiter zur Haltestelle Rottach-Egern Schule." Alle weiteren Infos zu den Buslinien: