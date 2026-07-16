Neuheit von Tegernseer Brauerei: Kaum auf dem Markt, schon vergriffen
Weniger Promille, mehr Umsatz? Alkoholfreie Biere und leichtere Radler-Varianten sind immer populärer bei der Kundschaft. Kaum eine Traditionsbrauerei kam in den letzten Jahren ohne Neuerungen in diesen Bereichen aus. Dass der Trend gut ankommt, zeigt auch der Neuzugang im Sortiment des Herzoglichen Brauhauses Tegernsee. Das naturtrübe Radler scheint ähnlich beliebt zu sein wie der See selbst bei den Münchnern: Kurz nach Produktionsstart war es auch schon wieder vergriffen.
Die erste Abfüllung am 26. Juli war "schnell abverkauft", wie Geschäftsführer Christian Wagner gegenüber dem "Merkur" sagte. Auch die nächste Runde, zwei Wochen später, ging demnach ganz schnell weg. Eine dritte Abfüllung sei jetzt für den 24. Juli geplant. Wer in dieser Zeit einen Ausflug an die Bierquelle plant, der hat vielleicht Glück.
Für weniger Umdrehungen kann man sonst aber auch auf ein anderes Angebot zurückgreifen. Erst im letzten Jahr kam Tegernseer mit einer anderen Neuheit auf den Markt: einem alkoholfreien Hellen. (AZ berichtete)
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