Neuheit von Tegernseer Brauerei: Kaum auf dem Markt, schon vergriffen

Das Herzogliche Brauhaus Tegernsee hatte erst im letzten Jahr eine Neuheit auf den Markt gebracht: ein alkoholfreies Helles. Seit Kurzem gesellt sich ein Radler dazu. Das ist allerdings schon wieder vergriffen. Ein neuer Termin für Fans steht bereits.

Mit einem Radler im Maßkrug geht's meist länger – in Bayern gibt's jetzt einen Neuzugang im Sortiment, von einer alten Traditionsbrauerei (Symbolbild).

Weniger Promille, mehr Umsatz? Alkoholfreie Biere und leichtere Radler-Varianten sind immer populärer bei der Kundschaft. Kaum eine Traditionsbrauerei kam in den letzten Jahren ohne Neuerungen in diesen Bereichen aus. Dass der Trend gut ankommt, zeigt auch der Neuzugang im Sortiment des Herzoglichen Brauhauses Tegernsee. Das naturtrübe Radler scheint ähnlich beliebt zu sein wie der See selbst bei den Münchnern: Kurz nach Produktionsstart war es auch schon wieder vergriffen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Die erste Abfüllung am 26. Juli war "schnell abverkauft", wie Geschäftsführer Christian Wagner gegenüber dem "Merkur" sagte. Auch die nächste Runde, zwei Wochen später, ging demnach ganz schnell weg. Eine dritte Abfüllung sei jetzt für den 24. Juli geplant. Wer in dieser Zeit einen Ausflug an die Bierquelle plant, der hat vielleicht Glück.

Das Herzogliche Brauhause Tegernsee hat jetzt auch ein Radler im Angebot – allerdings ist das schwer zu bekommen. © Herzogliche Bräustüberl Tegernsee

Für weniger Umdrehungen kann man sonst aber auch auf ein anderes Angebot zurückgreifen. Erst im letzten Jahr kam Tegernseer mit einer anderen Neuheit auf den Markt: einem alkoholfreien Hellen. (AZ berichtete)