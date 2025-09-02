AZ-Plus

Nanu? Thomas Müller trainiert beim FC Bayern mit

Thomas Müller nutzt die Länderspielpause zu einem Abstecher in die Heimat. Dort schwitzt er auch in Bayern-Klamotten.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Thomas Müller trainierte am Dienstag beim FC Bayern. (Archivbild)
Thomas Müller trainierte am Dienstag beim FC Bayern. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Thomas Müller ist beim FC Bayern München zurück - als Gast auf dem Trainingsplatz. Knapp einen Monat nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps trainierte der 35-Jährige an der Säbener Straße. Während der Länderspielpause weilt die Bayern-Ikone in der Heimat und hält sich in dieser Zeit auf dem Club-Gelände fit. Bei seiner Einheit am Dienstag trug er auch die Trainingskleidung seines Herzensvereins. Wegen der Länderspiele weilt aber nur eine Mini-Delegation des Rekordmeisters um Aleksandar Pavlovic in München.

Vor dem Wechsel nach Kanada hatte sich Müller schon auf dem Trainingsgelände fit gehalten. Das nächste Spiel mit Vancouver steht für Müller am 14. September (3.30 Uhr/MESZ) gegen Philadelphia an. Deshalb geht es für Müller auch schnell wieder nach Kanada zurück.

Müller war nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern in diesem Sommer nach Vancouver gewechselt. Dort war der Offensivspieler mit großem Jubel empfangen worden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.