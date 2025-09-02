Nanu? Thomas Müller trainiert beim FC Bayern mit

Thomas Müller nutzt die Länderspielpause zu einem Abstecher in die Heimat. Dort schwitzt er auch in Bayern-Klamotten.

Thomas Müller ist beim FC Bayern München zurück - als Gast auf dem Trainingsplatz. Knapp einen Monat nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps trainierte der 35-Jährige an der Säbener Straße. Während der Länderspielpause weilt die Bayern-Ikone in der Heimat und hält sich in dieser Zeit auf dem Club-Gelände fit. Bei seiner Einheit am Dienstag trug er auch die Trainingskleidung seines Herzensvereins. Wegen der Länderspiele weilt aber nur eine Mini-Delegation des Rekordmeisters um Aleksandar Pavlovic in München.

Vor dem Wechsel nach Kanada hatte sich Müller schon auf dem Trainingsgelände fit gehalten. Das nächste Spiel mit Vancouver steht für Müller am 14. September (3.30 Uhr/MESZ) gegen Philadelphia an. Deshalb geht es für Müller auch schnell wieder nach Kanada zurück.

Müller war nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern in diesem Sommer nach Vancouver gewechselt. Dort war der Offensivspieler mit großem Jubel empfangen worden.