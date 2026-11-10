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Nach plötzlichem Aiwanger-Tod: Nachrücker im Landtag steht schon fest

Knapp eine Woche nach dem Tod des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger ist eine Nachfolgefrage geklärt.
AZ/dpa |
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Der Nachfolger für Hubert Aiwanger im Landtag steht fest. (Archivbild)
Der Nachfolger für Hubert Aiwanger im Landtag steht fest. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Nach dem Tod von Freie-Wähler-Chef und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger steht sein Nachfolger als Abgeordneter im Landtag fest: der Gastronom Stephan Weckmann aus Straubing. Weckmann habe mittlerweile gegenüber dem Landeswahlleiter die Annahme des Mandats erklärt, teilte eine Sprecherin mit. Der Landeswahlleiter habe Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) entsprechend darüber informiert.

So funktioniert die Nachrückerregelung bei den Freien Wählern

Die Klärung dieser Nachfolgefrage war zum Teil ein Automatismus: Wenn jemand stirbt beziehungsweise aus dem Landtag ausscheidet, kommt ein Nachrücker zum Zuge, und zwar in diesem Fall über die Liste, mit der die Freien Wähler im Wahlkreis Niederbayern zur Landtagswahl 2023 angetreten waren. Dann muss der- oder diejenige das Mandat aber auch noch annehmen.

Wer Aiwanger als Vize-Ministerpräsident, als Wirtschaftsminister, als Bundes- und Landesvorsitzender folgen wird, ist offen. Zuletzt hatte es von den Freien Wählern geheißen, dies solle erst nach dem Trauerakt entschieden werden - einen Termin dafür gab es zunächst noch nicht. Aiwanger war am Mittwoch vergangener Woche leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden.

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