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Nach grauen Tagen: So wird das Wetter in Bayern

Keine Überraschungen beim Wetter: In Bayern soll es frühlingshaft weitergehen.
AZ/ dpa |
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Die Menschen in Bayern können sich am Mittwoch auf Sonne einstellen. (Symbolbild)
Die Menschen in Bayern können sich am Mittwoch auf Sonne einstellen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa
München

Nachts kalt und frostig, tagsüber frühlingshaft freundlich – so bleibt das Wetter im Freistaat. Im südlichen Bayern kann es auch Quellbewölkung geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Temperaturen dürften sich zwischen 9 Grad an den Alpen und 16 Grad am Untermain einpendeln. Eisig bleibt es auf der Zugspitze mit um die minus 6 Grad.

Es folgt eine klare oder gering bewölkte Nacht mit Tiefstwerten in den Alpentälern von bis zu minus 5 Grad. Im Alpenvorland kann es laut den Angaben des DWD glatt werden. Am Donnerstag gibt es den Meteorologen zufolge erneut reichlich Sonnenschein, dazu lockere Wolken und mit bis zu 17 Grad wieder milde Temperaturen.

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