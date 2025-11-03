AZ-Plus

Nach dem Regen kommt die Sonne – Bayern darf durchatmen

Nach Schauern am Vormittag zeigt sich in Bayern in den kommenden Tagen häufig die Sonne. Was der Deutsche Wetterdienst für den Freistaat vorhersagt.
AZ/dpa
Auf recht viel Sonne können sich die Menschen in Bayern freuen. (Archivbild)
Auf recht viel Sonne können sich die Menschen in Bayern freuen. (Archivbild) © Stefan Puchner/dpa

Die Menschen in Bayern dürfen sich die nächsten Tage auf recht viel Sonne freuen. Heute werde es am Vormittag noch einige Schauer, im Tagesverlauf im Süden öfter Sonne geben, teilte die Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad am Frankenwald und bis 13 Grad an der Donau. In den Alpen über 1.500 Metern gebe es voraussichtlich noch ein wenig Schnee.

Nach Nebelauflösung scheint am Dienstag vielerorts die Sonne. An den Alpen sind bis zu 16 Grad möglich. Der Mittwoch verlaufe ähnlich - an der oberen Donau und im nördlichen Alpenvorland kann es gebietsweise bis in den frühen Nachmittag hinein noch Nebel oder Hochnebel geben. Ansonsten werde es aber wieder sonnig.

