Das deutschlandweit bekannte Blasmusik-Festival bei München zieht nach über zehn Jahren um. Wie weit es künftig von der Landeshauptstadt entfernt ist und welche Gründe hinter der Entscheidung stecken.

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Das "Brass Wiesn Festival" hat an diesem Wochenende das letzte Mal am Echinger See stattgefunden. Künftig wird es an einem anderen Veranstaltungsort abgehalten.

Eine Festival-Ära in Oberbayern steht vor dem Neustart: Die Kult-Veranstaltung "Brass Wiesn" zieht um. Weg vom Echinger See im Münchner Norden. Nach über zehn Jahren.

Die Blasmusik-Party ist dieses Wochenende das letzte Mal in der Gemeinde im Landkreis Freising über die Bühne gegangen. Unter anderem traten die Kapelle Josef Menzl und der Oimara auf.

Warum das Aus am bewährten Ort? Und wo geht es 2027 weiter?

Die Veranstalter teilten kürzlich mit, dass ihnen die Entscheidung nicht leicht falle. Die "Brass Wiesn" und Eching seien von Anfang an "ein tolles Match" gewesen. 2013 habe man mit 900 Besuchern begonnen, "inzwischen feiern wir mit über 15.000 von euch".

"Die Produktionskosten sind immens gestiegen"

Trotzdem machen sie nun Schluss: "Die Festivallandschaft hat sich drastisch verändert. Die Produktionskosten sind in den letzten Jahren immens gestiegen. Bei einer Veranstaltung wie der 'Brass Wiesn' wiegt dies besonders schwer: Am Echinger See gibt es keinerlei feste Infrastruktur und wir müssen jedes Jahr die komplette Logistik für Strom, Wasser, Bühnen und Absperrungen von Grund auf neu errichten."

Unter Blasmusik-Fans sind sie Kult, auf der Wiesn waren sie vor Jahren umstritten: die "Kapelle Josef Menzl" im Bräurosl-Oktoberfestzelt. © Jacqueline Melcher/dpa

Geschäftsführer Alexander Wolff führt aus: "Eigentlich müssten wir die Ticketpreise um gut 60 Euro anheben, um diese Preisspirale aufzufangen. Aber genau das wollen wir eben nicht." Die "Brass Wiesn" solle keine Luxusveranstaltung werden.

Neuer Ort für die "Brass Wiesn"

Am Wochenende gaben die Verantwortlichen den neuen Ort für 5. bis 7. August 2027 bekannt: "Wir ziehen nach Maxlrain!"

60 Kilometer von München entfernt werde die "Brass Wiesn" künftig auf dem Gelände der Schlossbrauerei Maxlrain (Kreis Rosenheim) daheim sein.

Die "Brass Wiesn" zieht in den Landkreis Rosenheim um. © Daniel Neunteufel/KonTent Champion/obs

Was Blasmusik-Freunde erwarte: "A Riesen-Gaudi mitten im Grünen, perfekte Verkehrsanbindung und eine Szenerie, die sich gewaschen hat: Blasmusik, Brass-Beats und Heimatgefühl vor imposanter Schloss-Kulisse – inklusive feinstem Bergblick."

So reagiert Eching

Begeistert ist man darüber in Eching nicht. In einer Mitteilung schreibt die Kommune: "Die Gemeinde Eching bedauert die Entscheidung des Veranstalters Sonnenrot GmbH, das 'Brass Wiesn Festival' künftig an einem neuen Standort außerhalb Echings auszurichten."

Die Schlossbrauerei Maxlrain bei Tuntenhausen in Oberbayern. © imago

Noch im März 2025 hätte man "gemeinsam die Vertragsunterzeichnung für den Fortbestand des Festivals in Eching bis zum Jahr 2029" vereinbart.

Rund ein Jahr später habe der Veranstalter nun "überraschend den Weggang aus der Gemeinde" angekündigt. "Die Gemeinde nimmt diese Entwicklung mit großem Bedauern zur Kenntnis", man habe das Festival für Eching und die gesamte Region als Gewinn betrachtet.