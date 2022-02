München: Prozess gegen mutmaßlichen russischen Raketenspion

Gegen einen russischen Spion, der an der Universität Augsburg als Wissenschaftler gearbeitet hat, beginnt in zwei Wochen der Strafprozess am Oberlandesgericht München.

03. Februar 2022 - 10:47 Uhr | AZ/dpa

Das Gerichtsgebäude für das Oberlandesgericht. © picture alliance / Peter Kneffel/dpa/Archivbild