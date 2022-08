Motorbootfahrer rast über Schwimmer: Münchner im Starnberger See vermisst

Ein Motorbootfahrer übersieht am Sonntagnachmittag einen Schwimmer im Starnberger See. Seitdem fehlt jede Spur vom Münchner (32).

100 Rettungskräfte suchten am Sonntag mehrere Stunden lang nach dem vermissten Schwimmer aus München.

Berg - Ein 32 Jahre alter Schwimmer wird im Starnberger See bei Berg vermisst. Der Mann habe sich von einem Schlauchboot aus am Sonntagnachmittag allein ins Wasser begeben und sei dort mit einem Motorboot kollidiert, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Der Münchner schwamm in Höhe des Badegeländes Kempfenhausen

Seine Begleiter hätten den Zusammenstoß, der sich rund 300 Meter vom Ufer bei Berg entfernt ereignete, vom Schlauchboot aus beobachtet.

Auch acht Rettungstaucher und eine Unterwasserdrohne waren im Einsatz

Bei der mehrstündigen Suche wurden Boote, Taucher, ein Hubschrauber, Spürhunde sowie eine Unterwasserdrohne eingesetzt. Bislang konnte der Mann nicht gefunden werden. Aufgrund der einbrechenden Dunkelheit musste die Suche schließlich gegen 21.30 Uhr abgebrochen werden. Die Suche soll am Montag fortgesetzt werden.

Kriseninterventionsteams des Bayerischen Roten Kreuzes aus Starnberg und München sowie der Johanniter Unfallhilfe betreuten die Angehörigen des Vermissten sowie die Besatzung des Motorbootes.