Mittenwald: Mann (44) schwer verletzt gefunden – Polizei steht vor einem Rätsel

Ein 44-Jähriger wird am frühen Samstagmorgen in Mittenwald aufgefunden. Äußerlich fast unverletzt stellen die Ärzte im Krankenhaus bei dem Mann eine sehr schwerwiegende Verletzung fest. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

In Mittenwald wird ein 44-Jähriger mit einer schweren Verletzung aufgefunden. (Symbolbild)

Dieser Fall sorgt bei der Kriminalpolizei in Weilheim derzeit für Kopfzerbrechen. Am frühen Samstagmorgen, gegen 3 Uhr, wird im oberbayerischen Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) der leblose Körper eines 44-jährigen Polen entdeckt. Der Mann war zuvor Gast bei einer Feier in der Dammkarstraße 43, gefunden wurde er bei der naheliegenden Wertstoffsammelstelle.

Der 44-Jährige, der äußerlich keine schweren Verletzungen aufwies, musste reanimiert werden und wurde im Anschluss daran in die Unfallklinik in Murnau gebracht.

Polizei steht vor einem Rätsel: Woher stammt die schwere Verletzung?

Bei der dortigen Untersuchung stellten die behandelnden Ärzte dann eine sehr schwerwiegende Verletzung der Wirbelsäule fest und verständigten daraufhin die Polizei.

Wie sich der 44-Jährige, der in der Region wohnhaft ist, die schwere Verletzung zuzog, gibt derzeit noch Rätsel auf. Sowohl ein Sturz als auch ein Unfall können die Ursache sein, auch eine Gewalttat wird von der Polizei derzeit noch nicht ausgeschlossen.

Aufgrund seines Zustands ist der 44-Jährige derzeit noch nicht ansprechbar. Um zu klären, wie sich der Mann so schwer verletzen konnte, bittet die Polizei nun um Hilfe aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf:

Wer kann der Kriminalpolizei sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Geschehnisse beitragen können?

Wem fiel im Bereich des Fundortes des Verletzten in der Dammkarstraße 43 bei der Wertstoffsammelstelle in Mittenwald der Mann (44) auf? War dieser alleine oder hielten sich weitere Personen dort auf?

Wer kann der Kriminalpolizei sonstige Hinweise in der Sache geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 6400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.