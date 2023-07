Mit Virtual-Reality durch die Klosterbrauerei Andechs

Die Kunst des Bierbrauens auf Kloster Andechs kann jetzt auf neuartige Weise erkundet werden. In verschiedenen 3D-Filmsequenzen bekommt man einen Blick hinter die Kulissen der Klosterbrauerei.

Andechs - Was passiert eigentlich hinter den Stahlwänden der Braukessel und wie kommt das Bier schlussendlich in die Flasche? In einer besonderen Führung können diese Fragen ab Freitag beantwortet werden. In der Klosterbrauerei Andechs hat die Firma TimeRide ein neues Projekt für ihre Virtual-Reality (VR) Führungen gefunden. Die AZ konnte sich vorab ein Bild machen.

"Bier ist Emotion und Lebensgefühl und wir haben uns gefragt, wie wir das mit allen Sinnen zeigen können", fasst Alexander Reiss, Betriebsleiter der Klosterbrauerei Andechs, die Entwicklung der VR-Führung zusammen. Lisa Schulz, Produktdirektorin von TimeRide erzählt von einer achtstündigen Brauereiführung gefolgt von einer vierstündigen Bierprobe. Das Ergebnis: In der Brauereiführung drehe sich alles um die "Vier Helden des Bieres", sagt sie.

Blick in die Vergangenheit: 3D-Führungen durch die Klosterbrauerei Andechs

Die Führung beginnt, die Brille wird aufgesetzt. Der erste virtuelle 3D-Film startet, während man vor den Toren der Produktion steht. Direkt wird man in die Vergangenheit katapultiert. Auf einer weiten Wiese hat man einen Blick auf das historische Kloster Andechs. Vögel fliegen umher und Kutschen fahren vorbei. So wird auf die anschließende Führung vorbereitet.

Dann geht es direkt in die Produktionshallen. In der ersten Station – dem Sudhaus - kommen dann direkt die ersten der genannten vier Helden ins Spiel: das Malz und das Brauwasser. Zunächst sind in dem sehr warmen Raum nur große Kessel zu sehen. Ein süßlicher Geruch strömt von ihnen aus. Daran erkennt man das Malz zwar, doch man sieht es nicht.

Führung mit VR-Brille: Klosterbrauerei Andechs zeigt den kompletten Brauprozess

Das ändert sich, wenn man die VR-Brille aufsetzt. Die Wände der Kessel öffnen sich und man kann den Brauprozessen zuschauen. Zunächst werden Malz und Wasser gemaischt, also vermischt und erhitzt. Hier entsteht die Grundlage des Bieres – die Würze.

Danach kommt die dritte Zutat ins Spiel: der Hopfen. In der Sudpfanne wird das Gemisch gekocht. Es sprudelt in dem Kessel. Danach folgt ein großer Strudel, der auch Whirlpool genannt wird. Hier wird die Würze geklärt. Das war der letzte Prozess im Sudhaus, die Brille wird zunächst abgesetzt.

VR-Führung in der Klosterbrauerei: Endlich kommt das Bier in die Flasche

Was anschließend folgt, ist der Gär- und Lagerkeller. Hier ist es nun deutlich kühler und es riecht schon mehr nach Bier. Die Brille sitzt nun wieder auf der Nase. Im Gärtank kommt die letzte Zutat ins Spiel – die Hefe. Durch die Hinzugabe kommt es zum Gärungsprozess und es schäumt nur so vor sich hin. Dann wird das Jungbier gelagert, nachgegärt und schließlich gefiltert.

Jetzt darf das Bier in die Flasche und es folgt der letzte Teil der Führung. In der Füllerei sieht man endlose Reihen an Glasflaschen, die gereinigt werden. Von oben sieht man, wie die Arbeiter am Werk sind. Wieder wird die Brille aufgesetzt und schon ist man mitten drin. Schaut man sich um, sieht man zahlreiche Laufbänder. Wo sonst nur die Mitarbeiter hindürfen, kann man zusehen, wie die Flaschen gewaschen, befüllt und verschlossen werden.

Auch die Bierprobe darf bei der VR-Führung nicht fehlen

Das war es dann mit der 45-minütigen Führung. Anschließend hat man noch die Möglichkeit, bei einer Bierprobe mitzumachen. So kann man das Erlebte auch schmecken.

"Durch die Brille bekommt man Zugang zu Geschäftsbereichen und Produktionsprozessen, zu denen man sonst nicht kommt", sagt Jonas Rothe, Gründer von TimeRide. Ein weiterer Vorteil: An den Wochenenden, wenn die meisten Produktionsprozesse stillstehen, haben die zahlreichen Besucher die Möglichkeit, diese dennoch zu erleben.

m Juli von Fr. bis So. - ab August täglich. Regulär ab 11.90 Euro (ohne Bierprobe). Weitere Infos auf: www.timeride.de