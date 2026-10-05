Mit dem Zug ab München an den Tegernsee: Jetzt gibt es ein Hindernis

Ab 5. Oktober wird an der Zugstrecke Richtung Tegernsee gebaut. Das bedeutet für Ausflügler aus München: Sie müssen sich auf eine Vollsperrung und Schienenersatzverkehr einstellen. Wo gewerkelt wird, wie lange es dauert und wie es sich konkret auf die Fahrten im Oberland auswirkt.

Wer nach dem Ende der Wiesn mit dem Zug zu einem Herbstausflug an den Tegernsee fahren möchte, muss sich ab Montag, 5. Oktober, auf Bauarbeiten einstellen. Das bedeutet im Klartext: längere Fahrzeiten und Umstieg in einen Ersatzbus.

Die Deutsche Bahn teilt mit: "Die Tegernsee-Bahn erneuert ab Anfang Oktober für rund zwei Wochen Schienen und Schwellen am Gmunder Berg." Dafür müsse der Abschnitt zwischen Schaftlach und Tegernsee komplett gesperrt werden. Von Montag, 5. Oktober 2026, ab 7.45 Uhr, bis Samstag, 17. Oktober, 19 Uhr.

Die Bayerische Regiobahn (BRB) richte einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Auch die BRB weist auf die Baustelle hin und darauf, dass diese "Auswirkungen auf die Zugverbindungen der BRB im Netz Oberland" haben werde.

So viel kostet die Bahn-Baustelle

Wichtig: Die Busse fahren teilweise zu anderen Zeiten ab, als man es von den Zügen gewohnt ist. Die Sonderfahrpläne kann man sich auf www.brb.de downloaden.

Der Bahnhof in Gmund. © Rosemarie Vielreicher

Auf Nachfrage der AZ teilt die Deutsche Bahn zum Umfang und den Kosten mit: "Wir führen eine Gleiserneuerung und Untergrundsanierung auf einer Länge von über 800 Metern in teils anspruchsvollem Gelände durch. Dabei erneuern wir über 1000 Schwellen. Die Investition beläuft sich auf rund 1,2 Millionen Euro."

Was das für Ausflüge in die See-Orte heißt

Was genau bedeutet die Baustelle für Ausflügler? Die AZ hat es im DB Navigator durchgespielt. Ein Beispiel: Wer in dem Zeitraum von München in die Stadt Tegernsee fahren will, muss in Schaftlach in den SEV-Bus einsteigen. Dieser braucht laut App 34 Minuten nach Tegernsee. Die Fahrzeit liegt damit insgesamt bei einer Stunde und 22 Minuten, je nach Verbindung teils ein paar Minuten länger. Normalerweise dauert es rund eine Stunde und zehn Minuten.

Ein Zug nach Tegernsee steht am Münchner Hauptbahnhof. © imago/Manfred Segerer

Wer nach Gmund fahren möchte, muss eine Stunde und bis zu 14 Minuten einplanen. Ohne SEV dauert die Fahrt in der Regel rund eine Stunde. Von Gmund aus kann man auch den Bus weiter nach Bad Wiessee nehmen.

Ausflügler nach Rottach-Egern müssen während der Baustellen-Zeit in zwei Busse steigen: Erst bis nach Schaftlach mit dem Zug, dann bis nach Tegernsee mit dem SEV-Bus und dann weiter mit dem Bus 359 zum Beispiel zum Seeforum in Rottach-Egern. Macht je nach Anschluss-Verbindung zwischen einer Stunde und 40 Minuten bis zu rund zwei Stunden. Normal: rund eine Stunde und 17 Minuten.

Bauarbeiten rund um die Uhr

Die Bauarbeiten finden laut Bahn-Mitteilung rund um die Uhr statt – das bedeutet: auch an Wochenenden und nachts. "Damit sollen die Einschränkungen für die Fahrgäste auf einen möglichst kurzen Zeitraum begrenzt werden." Die Anwohner müssten sich allerdings auf Baulärm einstellen. "Eine erhöhte Lärmbelastung lässt sich leider nicht vollständig vermeiden."

Ein Ausflugsschiff beim Malerwinkelblick in Rottach-Egern. © imago/Günter Gräfenhain

Warum ist die Baustelle notwendig? "Das Ziel der Arbeiten ist klar: Fahrgäste im Tegernseer Tal sollen von stabileren und pünktlicheren Zügen profitieren", heißt es in der Ankündigung.

Parallel Baustelle auf der B318

Das Infrastruktur-Unternehmen DB Infrago AG (Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn) hatte im Oktober 2025 die Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH gekauft. Die Bahnlinie soll in den kommenden Jahren modernisiert werden. Philipp Nagl, Vorstandsvorsitzender der DB Infrago AG, versprach damals: "Gemeinsam mit den Mitarbeitenden vor Ort werden wir die traditionsreiche Strecke fit für die Zukunft machen."

Sperrung an der Bundesstraße B318. An der roten Stelle wird gebaut, die Umleitung erfolgt um den See. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Aber nicht nur auf den Gleisen gibt es Hindernisse auf dem Weg zum Tegernsee-Idyll. Aktuell wird zwischen Ringsee und dem Bachmairweg in Weißach (Gemeindegebiet Kreuth) der bestehende Gehweg zu einem Geh- und Radweg ausgebaut. Dafür muss die B318 in dem Bereich gesperrt werden.

Parallel zu den Ausbauarbeiten wird dem Staatlichen Bauamt Rosenheim zufolge die Fahrbahn der Bundesstraße in dem Bereich erneuert. Die Sperre wird noch bis zum Ende der Herbstferien in Bayern andauern (6. November).