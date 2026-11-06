Medien: Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden

Frank-Walter Steinmeiers Tage als Bundespräsident sind gezählt und es hat den Anschein, als dürfte erstmals eine Frau als Nachfolgerin gewählt werden.

Ilse Aigner (CSU), Präsidentin des Bayerischen Landtags, ist die Kandidatin von CDU und CSU für das Amt der Bundespräsidentin.

In der CDU-Führung besteht Einigkeit darüber, dass die CSU-Politikerin und bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner Bundespräsidentin werden soll. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus mehreren hochrangigen Quellen der Union will Bundeskanzler Friedrich Merz sie am Sonntag und Montag den CDU-Führungsgremien offiziell vorschlagen.

Auch mehrere andere Medien berichteten darüber. Eine Bestätigung von Merz selbst gab es zunächst allerdings nicht. "Wir kommentieren keine Meldungen und verweisen auf die Gremien am Montag", heißt es aus seinem Umfeld.

CSU-Chef Markus Söder hatte Aigner schon im April ins Spiel gebracht. Merz hatte sich lange Zeit in der Kandidatendebatte gar nicht geäußert, sich dann am Montag aber auf eine Frau festgelegt. In den vergangenen beiden Tagen sprachen sich dann immer CDU-Landeschefs offen für Aigner aus. Auch Fraktionschef Thorsten Frei äußerte sich positiv zu ihr.

Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden: Formelle Entscheidung soll am Montag fallen

Die formelle Entscheidung sollen CDU-Präsidium und -Vorstand am Montag treffen. Schon am Sonntagabend trifft Merz die Mitglieder des Präsidiums zu einem Abendessen.

Die Bundesversammlung, der neben den 630 Bundestagsabgeordneten ebenso viele Wahlleute aus den Ländern angehören, entscheidet am 30. Januar über die Nachfolge von Steinmeier. Union und SPD haben dort eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und einzelne SPD-Ministerpräsidenten haben sich schon für Aigner ausgesprochen. Damit gilt es als sicher, dass die 61-Jährige an die Staatsspitze gewählt wird.

Aigner gilt zwar als konservativ, aber auch als unideologisch und pragmatisch. Die 61-Jährige ist nicht nur in ihrer bayerischen Heimat, sondern auch bundesweit parteiübergreifend beliebt.