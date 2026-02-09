Das Forsthaus Valepp unter Johannes Rabl und Manuel Neuer sucht neues Personal für die dritte Saison ab Mai. Was man mitbringen muss und was der Arbeitgeber bietet.

Das Forsthaus Valepp ist aufwendig renoviert worden. Gastronom Johannes Rabl und FC-Bayern-Star Manuel Neuer haben es im Sommer 2024 wiedereröffnet.

Das Forsthaus Valepp unter Gastronom Johannes Rabl und Fußballstar Manuel Neuer befindet sich gerade im Winterschlaf. Ab 1. Mai beginnt die dritte Saison. Für diese wird aktuell neues Personal gesucht.

Wie Johannes Rabl der AZ auf Anfrage mitteilt, wolle man das bestehende Team erweitern. Deswegen suche man engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter "für Frühstück, Rezeption und Service". In Vollzeit, Teilzeit oder als Aushilfen.

Auch das Forsthaus in der Gemeinde Schliersee (Landkreis Miesbach) spüre, dass es in der Gastro gerade schwierig ist, gutes Personal zu finden. Deswegen ist Rabl umso stolzer, dass ein Großteil des Teams seit der Eröffnung im Jahr 2024 an seiner Seite stehe. Und das, obwohl ein schlimmer Wasserschaden die zweite Saison erschwert hatte.

Das ist Johannes Rabl beim Personal wichtig

Was ist dem Gastgeber bei neuen Mitarbeitenden wichtig? Welche Fähigkeiten sollte man mitbringen? "Freude am Umgang mit Menschen, Liebe zur Natur, authentische Freundlichkeit, Motivation und Teamgeist."

Ein Blick ins Innere des Forsthauses Valepp. © Forsthaus Valepp

Rabl teilt weiter mit: "Wer bei uns arbeitet, sollte gerne anpacken, Verantwortung übernehmen und Lust darauf haben, Teil eines lebendigen Miteinanders zu sein."

Das dürfte vor allem Fußball-Fans interessieren: Hat man auch die Chance, FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer zu treffen? Wie Rabl in einem früheren Gespräch mit der AZ sagte, schaue sein Geschäftspartner Neuer immer mal wieder vorbei. "Der Manuel ist immer wieder mit dem Fahrrad da, beim Spaziergehen oder zur Brotzeit beim Forsthaus. Aber wann und wie oft, ist seine Entscheidung." Dagegen nicht zutreffend: Neuer schenkt zum Beispiel kein Bier aus.

Friedrich Merz (l.) mit Gastronom Johannes Rabl. Der Kanzler war im August 2025 nicht zum ersten Mal im Forsthaus Valepp. © Stephan Rabl

Dafür kann man bei bestimmten Anlässen schon mal auf Kanzler Friedrich Merz (CDU) treffen. Dieser war zum Beispiel im August 2025 zur Almkirta zu Gast.

"Kein klassischer Gastronomiebetrieb"

Das historische Gebäude (1841 unter König Max II. erbaut) sei "kein klassischer Gastronomiebetrieb – es ist ein Ort, an dem Gäste bewusst ankommen, entschleunigen und Natur erleben wollen. Genau diese besondere Atmosphäre tragen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeblich mit".

Was potenzielle Bewerberinnen und Bewerber wissen sollten: "Der Arbeitsalltag im Forsthaus Valepp ist nicht vergleichbar mit anderen Gastro-Jobs. Unser Haus hat einen ganz eigenen historischen Charakter, liegt abgeschieden in den Bergen und verlangt ein gewisses Maß an Flexibilität und Eigenständigkeit."

Mitten in der Natur Bayerns: Ein Umfeld, das Kraft gibt

Gleichzeitig sagt Rabl: "Menschen, die einmal hier gearbeitet haben, schätzen genau diese Kombination aus intensivem Arbeiten und einem Umfeld, das Kraft gibt."

Womit das Forsthaus Valepp darüber hinaus wirbt: Personalwohnungen oder Zimmer, nach eigenen Angaben mit einer übertariflichen Bezahlung mit Trinkgeldbeteiligung für alle Mitarbeitenden sowie Sonn- und Feiertagszuschläge und familienfreundliche Arbeitszeiten mit einem frühen Feierabend, zählt Rabl auf AZ-Anfrage auf.

Das Forsthaus Valepp hat von 1. Mai bis 31. Dezember täglich geöffnet, warme Küche gibt es von 10 bis 18 Uhr.

Johannes Rabl (l.) mit seinem Geschäftspartner Manuel Neuer. © Forsthaus Valepp

"Zusätzlich profitiert unser Team von Family-Raten für Übernachtungen und Restaurantbesuche im Forsthaus und im Hotel Leeberghof (am Tegernsee; d. Red.), der Möglichkeit zum saisonalen Arbeiten von Mai bis Dezember – und nicht zuletzt vom wohl schönsten Blick bei einem Feierabendgetränk, wenn nach einem intensiven Tag die Sonne hinter den Bergen verschwindet."

Bewerben kann man sich ab sofort bis Mitte April. Bis zum Saisonstart im Mai soll das Team dann komplett sein. "Das Forsthaus Valepp steht für Teamwork, Gastfreundschaft, Bodenständigkeit und einen Arbeitsplatz, den man nicht vergisst. Wer Teil davon werden möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu bewerben", sagt Rabl.