Leiche aus Innkanal geborgen: Umstände noch unklar

Am Donnerstag wurde die Leiche eines 63-Jährigen aus dem Innkanal geborgen. Die Umstände sind noch unklar.

Waldkraiburg - Am Donnerstagnachmittag haben Passanten in Waldkraiburg (Lkr. Mühldorf am Inn) die Polizei alarmiert, nachdem sie eine leblose Person im Innkanal entdeckt hatten. Helfer der Wasserrettung konnten den Mann laut Polizei wenig später bergen, der Notarzt konnte jedoch nur noch dessen Tod feststellen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Traunstein ergaben, dass es sich bei dem Toten um einen 63-jährigen Mann aus Waldkraiburg handelt. Die Angehörigen wurden in der Folge von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die Umstände des Todes sind noch unklar – vor allem die Frage, wie und warum der Mann ins Wasser geriet. Das Rad des Mannes, ein Erwachsenen Dreirad, wurde am Innkanal gefunden. Es war dort offensichtlich abgestellt worden.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen: "Wer hat einen Mann, möglicherweise unterwegs mit einem auffälligen Erwachsenen-Dreirad, am Donnerstag im Bereich des Innkanals gesehen oder hat sonst Beobachtungen gemacht, die zur Klärung des Falles beitragen können?", heißt es im Bericht der Polizei. Hinweise nimmt die Traunsteiner Kriminalpolizei unter Tel. (0861) 98730 entgegen.