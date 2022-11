Lego-Ausstellung in Fürth: "Schiffe, Autos, Seeräuber aus Lego"

Eine der größten Ausstellungen für die beliebten Bausteinchen gibt es nächstes Wochenende in Fürth. Ein Organisator erzählt.

AZ-Interview mit Markus Müller - Der Bauunternehmer aus Schierling (Landkreis Regensburg) sammelt in seinem Keller unzählige Lego-Modelle.

Sie sind allseits bekannt und genauso beliebt: Bunte Lego-Steine, die Kinder und Erwachsene seit Jahrzehnten gleichermaßen begeistern. Für Begeisterung bei kleinen und großen Lego-Fans dürfte auch die Legoausstellung "Bricking Bavaria" sorgen, die der gleichnamige Verein in Fürth bei Nürnberg von Samstag, 19., bis Sonntag, 20. November, veranstaltet und die zu den größten Lego-Ausstellungen in Deutschland gehört. Die AZ hat mit Markus Müller gesprochen, der bei der Organisation der 3 000 Quadratmeter großen Modellschau hilft.

"Mit Lego hat jeder mal gespielt"

AZ: Herr Müller, die Ausstellung steht unter dem Motto "Aus kleinen Steinen Großes bauen". Was war der Gedanke dahinter?

MARKUS MÜLLER: Jeder kennt sie aus der Kindheit, die kleinen bunten Steinchen, aus denen man selbst schon so vieles gebaut hat. Hatte nicht jeder den Gedanken ,wenn ich mal groß bin, bau ich was richtig Großes!'? Und genau das machen wir jetzt. Das ,Große' bezieht sich dabei einerseits auf die tatsächliche Größe der Modelle und Gemeinschaftsanlagen, aber genau so gemeint sind die schier endlosen großartigen Details in den sehr liebevoll entworfenen Kreationen.

"Bricking Bavaria 2022" findet in Fürth bei Nürnberg statt. Warum?

Unsere Ausstellung findet nach 2019 schon zum zweiten Mal in Fürth statt. Als wir 2019 den Plan gefasst hatten, in der Region Nürnberg eine große Lego-Modellausstellung zu veranstalten, sind wir sehr schnell auf die Stadthalle Fürth gestoßen. Die Stadthalle ist eine sehr schöne Halle und hat aufgrund ihrer Architektur und der gelungenen Innengestaltung sehr viel Wohlfühlatmosphäre. Die Lage und Verkehrsanbindung ist gut und das Mitarbeiterteam vor Ort sehr kompetent und engagiert.

Mehrere Hundert Aussteller aus ganz Europa zeigen ihre Werke

Was dürfen die Besucher auf der Ausstellung erwarten?

Über 300 Modellbauer aus Deutschland und ganz Europa zeigen ihre mehr als 600 eigenen Werke. Es werden Eisenbahnanlagen, Mittelalter-Landschaften, ein bayerisches Dorf und noch viele andere Dioramen zu sehen sein. Egal ob Schiffe, Autos, Flugzeuge oder Comic-Figuren, Superhelden, Seeräuber und wilde Tiere, alles ist aus Lego-Steinen gebaut. Weitere Highlights sind ein aus Lego gebauter Porsche in Originalgröße sowie ein Verkaufsstand mit Einzelsteinen, aktuellen Bausätzen und Sammlerstücken.