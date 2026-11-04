Hubert Aiwanger ist tot: Bayerischer Wirtschaftsminister stirbt mit 55

Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger ist tot. Florian Streibl und Bayerns Digitalminister Fabian Mehring bestätigten den Tod gegenüber der Abendzeitung.

Hubert Aiwanger ist in einem Berliner Hotel tot aufgefunden worden. Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, bestätigte den Tod gegenüber der Abendzeitung. Auch Bayerns Digitalminister Fabian Mehring bestätigte den Tod gegenüber der AZ.

Aiwanger wurde 55 Jahre alt. Angaben zur Todesursache liegen bislang nicht vor. Die BILD berichtete zuerst und beruft sich auf übereinstimmende Quellen aus der bayerischen Staatsregierung und der Berliner Polizei.

Hubert Aiwanger: Vom Landwirt zum Spitzenpolitiker

Aiwanger wurde am 26. Januar 1971 in Ergoldsbach im niederbayerischen Landkreis Landshut geboren. Über viele Jahre hinweg prägte er die Freien Wähler in Bayern und führte die Partei schließlich in die Landesregierung.

2006 übernahm Aiwanger den Vorsitz des bayerischen Landesverbandes, 2010 zusätzlich den Bundesvorsitz. Bereits 2008 war er erstmals in den Bayerischen Landtag eingezogen und hatte dort die Führung der Landtagsfraktion übernommen. Diese Position behielt er bis zum Eintritt in die Staatsregierung.

Nach der Landtagswahl 2018 bildeten die Freien Wähler erstmals eine Koalition mit der CSU. Unter Ministerpräsident Markus Söder wurde Aiwanger stellvertretender Ministerpräsident sowie Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Auch nach der Wahl 2023 blieb er in diesen Ämtern.

Politisch profilierte sich Aiwanger vor allem mit deutlicher Kritik an der Migrationspolitik der Bundesregierung sowie an deren Energie- und Wirtschaftspolitik.