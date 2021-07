Unwetter in Landshut: Video von überlaufenden Toiletten sorgt für Verwirrung

Nach dem Starkregen in Landshut ging ein Video viral, in dem überlaufende Toiletten zu sehen sind. Anders als im Internet behauptet, stammen die Szenen jedoch nicht aus dem Restaurant "Vinzenzo".

Nach dem Starkregen in Landshut strömte aus den Toiletten Wasser und Schlamm.

Landshut - Kurze Zeit nach dem heftigen Unwetter am Dienstagabend ist ein Video von überlaufenden Toiletten im Internet kursiert. Zunächst hieß es, es sei im Restaurant "Vincenzo" entstanden. Doch auf Nachfrage entlockte das Video beim Chef des Restaurants nur Stirnrunzeln: "Das ist sicher nicht bei uns", sagte Vincenzo Drago noch am Dienstag.

Landshut: Überlaufende Toiletten nach Starkregen

Überlaufende Toilette steht in der Landshuter Neustadt

Tatsächlich wurde das Video aber in der Brotmacher-Filiale in der Neustadt aufgenommen - von der Filialleiterin Johanna Schneider. Sie habe gerade die Kasse gemacht, als sie ein Rauschen hörte. "Dann bin ich runter in den Keller, da ist das Wasser schon bei der Toilettentür rausgeströmt."

Das sei bereits das dritte Mal in den letzten 14 Tagen gewesen, dass die Toiletten überlaufen, sagt Bezirksleiterin Antoniette Oberprieler. "Immer bei Starkregen." Aber so schlimm wie am Dienstag war es laut Johanna Schneider noch nicht.