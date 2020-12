Landshut: Theater-Restaurant hat endlich einen Pächter

Vincenzo Drago ist ein altbewährter Landshuter Gastronom: Jetzt übernimmt er den "Bernlochner" als neuer Restaurantchef.

Landshut - Das seit September 2019 geschlossene Bernlochner-Restaurant wird Mitte kommenden Jahres wieder eröffnen. In nicht-öffentlicher Sitzung hat sich der Verwaltungssenat am Montag einstimmig für den Landshuter Gastronomen Vincenzo Drago als neuen Pächter ausgesprochen. Der "Bernlochner" ist das einzige Restaurant in städtischem Besitz.

Neueröffnung des "Bernlochner" Mitte nächsten Jahres

Oberbürgermeister Alexander Putz, der dem Verwaltungssenat vorsitzt, sprach von einer guten Entscheidung. Er würdigte Vincenzo Drago für seinen Mut, diesen Schritt zu gehen, und zeigte sich überzeugt, dass der neue Pächter mit seinem qualitativen Angebot alle Voraussetzungen bietet, die dem Haus angemessen sind.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Drago einen erfahrenen, in Landshut fest verwurzelten Gastronomen zur Wiedereröffnung des Bernlochner-Restaurants gewinnen konnten", so Putz. Mitte nächsten Jahres wird der gebürtige Italiener, der bereits seit mehr 17 Jahren das Ristorante Vincenzo am Dreifaltigkeitsplatz betreibt, den "Bernlochner" wiedereröffnen.

Vincenzo Drago: "Wir möchten ein Lokal für jeden sein"

Auch wenn die Situation für die Gastronomie derzeit nicht einfach sei - über die Entscheidung des Stadtrats habe er sich riesig gefreut, so Drago bei einem Treffen mit dem OB am Dienstag: "Meine Familie und ich danken Ihnen von Herzen, vor allem für das Vertrauen, das Sie in uns haben. Wir werden unser Bestes geben." Vincenzo Drago will im "Bernlochner" traditionelle italienische Küche bieten.

"Wir möchten ein Lokal für jeden sein, egal ob jung oder alt", so Drago, der über eine fast 40-jährige Erfahrung in der Gastronomie verfügt.