Landshut: Keine Sanktionen gegen Vion

Nach einer Überprüfung durch das Gewerbeaufsichtsamt ist der Fall für Vion erledigt

Die "Drachenburg" an der Luitpoldstraße 32 in Landshut ist nach der Nutzungsuntersagung und dem Auszug der zuletzt rund 200 Bewohner mittlerweile verwaist.

Entgegen von der Firma Vion im Dezember 2020 anderweitig getroffenen Aussagen, hatte das Schlachtunternehmen bis zuletzt Schlachthofmitarbeiter in der "Drachenburg" an der Luitpoldstraße untergebracht (unsere Redaktion berichtete). Wie die Regierung von Niederbayern - Aufsichtsbehörde für Arbeitsstätten - auf Anfrage bestätigte, habe Vion im Rahmen dieser Kontrolle damals angegeben, dass in der "‚Drachenburg" keine Mitarbeiter mehr untergebracht seien und dies auch nicht beabsichtigt sei.

Dass Vion im Laufe dieses Jahres dann doch Wohnraum für 13 Beschäftigte in der "Drachenburg" angemietet hatte, wurde nach der Nutzungsuntersagung der Eigentümer des Gebäudes durch die Stadt Landshut bekannt, als innerhalb weniger Tage rund 200 Bewohner ausziehen mussten.

"Sanktionen gegen Vion waren danach nicht zu verhängen"

Vion gab daraufhin auf Nachfrage an, dass das Unternehmen zwei Wohneinheiten in der "Drachenburg" mit je einen Mitarbeiter und eine weitere Wohneinheit mit zwei Mitarbeitern des Schlachthofs belegt habe. Zusätzlich habe Vion im Gebäude weitere Wohneinheiten angemietet, die nach Angaben des Schlachthofhofs nicht genutzt waren. Dies sei der Corona-Situation und dem schwierigen Wohnungsmarkt in Landshut geschuldet. Daraufhin leitete das Gewerbeaufsichtsamt eine Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung ein. Hintergrund ist die zum 1. April neu gefasste Arbeitsstättenverordnung, die nunmehr erstmals Anforderungen an die Unterbringung von Schlachthofmitarbeitern stellt. Zudem sollten zeitnah weitere Unterkünfte, die die Firma Vion angemietet hat, vom Gewerbeaufsichtsamt auf die Einhaltung der Vorschriften überprüft werden. Dies betrifft im Besonderen auch ein Gebäude an der Altdorfer Straße, das im Zuge der Nutzungsuntersagung der "Drachenburg" in den Fokus rückte.

Wie die Regierung von Niederbayern auf Nachfrage unserer Redaktion nun mitteilt, habe die Firma Vion zum Vorgang "Drachenburg" die Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungsunterlagen nach der Arbeitsstättenverordnung vorgelegt sowie Begehungsprotokolle einer beauftragten Firma. "Sanktionen gegen Vion waren danach nicht zu verhängen", sagte eine Sprecherin der Regierung von Niederbayern am Dienstag. Dies gelte auch für die ebenfalls in die Kritik geratene Unterkunft an der Altdorfer Straße, die zwischenzeitlich überprüft wurde. Weitere Kontrollen von Unterkünften für Schlachthofmitarbeiter, so die Sprecherin, werden in den nächsten Wochen folgen. Um welche Unterkünfte es sich dabei handelt, blieb unbeantwortet.