Armin Laschet (CDU) macht unfreiwillige PR für die Stadt Landshut

Wie Armin Laschet und das Internet die Bekanntheit der Stadt nach oben katapultieren.

Landshut - Am Wochenende schaffte es Landshut mal wieder zu unfreiwilliger Berühmtheit in der gesamten Bundesrepublik. In seiner Rede zum Wahlkampfauftakt sprach CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet über Außenpolitik und Terror in der Vergangenheit.

Auch über die Gründung der Sondereinheit GSG-9 sprach er - und deren Einsatz im Oktober 1977 in Somalia in der Hauptstadt Mogadischu. Damals befreite die GSG-9 die Passagiermaschine mit dem Namen "Landshut" aus der Geiselnahme von vier palästinensischen Terroristen.

Versprecher von Laschet sorgt für Spott und Hohn

Soweit die historischen Fakten. Allerdings hatte Laschet sich entweder schlecht vorbereitet oder sich einfach nur versprochen, denn am Samstag sagte er: Die herausragenden Experten der GSG-9 haben "Deutsche aus der entführten Lufthansa-Maschine in Landshut befreit". Dieser Patzer sorgt nun besonders im Internet für Spott und Hohn. Der Hashtag "Landshut" trendete steil nach oben, diverse Medien berichteten außerdem über den Versprecher des CDU-Kanzlerkandidaten.

Die niederbayerische Hauptstadt sorgte vor allem bei den Twitter-Usern für Amüsement. Einer schrieb beispielsweise "Wer erklärt #arminlaschet, daß die Menschen in Mogadischu und nicht in Landshut befreit wurden??." Ein anderer postete ein Bild vom "Flugplatz Landshut" aus Google und schrieb dazu: "Wisst ihr noch als die Lufthansamaschine in #Landshut vom GSG-9 befreit wurde? Ja, direkt neben dem Biergarten Ellermühle".

Internet macht sich über Laschet lustig

Ein anderer wiederum äußert darüber, dass er zwar gewusst hätte, dass Landshut die TV-Serie "Um Himmels Willen" zu bieten hätte, jedoch nicht, dass die Stadt eine so geschichtsträchtige Vergangenheit habe. Am Ende des Textes finden sich viele lachende Smileys - der Beitrag ist also ebenfalls ironisch gemeint. Auch die ein oder andere Fotomontage ist auf dem Kurznachrichtendienst zu finden. Eine zeigt beispielsweise, wie die "Landshut" in ein Foto der Unteren Altstadt eingefügt wurde. Darüber ist zu lesen: "Herzliche Urlaubsgrüße vom neuen Flughafen Landshut".

Auf einem anderen Bild ist der Ausschnitt einer Landkarte zu sehen, welcher einen Teil Ostafrikas zeigt. Die Hauptstadt Somalias, Mogadischu, ist dabei mit einer Pinnadel markiert. Jedoch ist die Landeshauptstadt durchgestrichen, stattdessen wurde "Landshut" darüber geschrieben.

Unter dem Hashtag Landshut finden sich noch viele weitere Tweets mit Witzen und Bildern. Für die nächsten Tage bleibt Niederbayern und seine Hauptstadt also mal wieder eine Berühmtheit - und das ganz ohne Fritz Wepper und Janina Hartwig.