Landkreis Rosenheim: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam für den 47-Jährigen jede Hilfe zu spät. Zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzugezogen.

Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. (Symbolbild)

Frasdorf - Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Rosenheim: Am Mittwochnachmittag ist ein 47-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ums Leben gekommen.

Autofahrer übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 16 Uhr auf der Staatsstraße 2093 in Richtung Frasdorf unterwegs, als ein 32-jähriger Mann mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung fuhr und nach links in Richtung Sportplatz abbog.

Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Pkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.