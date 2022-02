Lkw-Unfall auf der A9 bei Garching: Containerabdeckung verhakt sich in Schilderbrücke

Das Malheur passierte am Montagmorgen auf der A9 in Richtung Nürnberg kurz nach der Anschlussstelle Garching Süd. Der Lkw-Fahrer aus München blieb unverletzt.

Garching - Warum der Hydraulik-Deckel des Abfallcontainers während der Fahrt plötzlich aufklappte, ist noch unklar – die Polizei vermutet einen technischen Defekt.

Schilderbrücke an der A9 ramponiert: Rund 100.000 Euro Schaden

Gegen 7.40 Uhr war der Lastwagen am Montag auf der A9 in Richtung Nürnberg unterwegs, als das Malheur kurz nach der Anschlussstelle Garching Süd passierte: Der Hydraulik-Deckel des vom Lkw transportierten Abfallcontainers öffnete sich und verkeilte sich prompt in einer sich über die Autobahn erstreckenden Schilderbrücke.

Der 50-jährige Münchner am Steuer des Lastwagens blieb unverletzt, der Schaden an der Schilderbrücke liegt laut "vorsichtigen Schätzungen" der Polizei bei etwa 100.000 Euro, der am Container bei rund 5.000 Euro.

Autobahn-Verkehr über mehrere Stunden hinweg behindert

Die Bergungsarbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin, der Verkehr wurde dabei über die drei linken Fahrspuren an der Unglücksstelle vorbeigeleitet – es kam zu Staus auf der A9 und der Überleitung von der A99 auf die A9.

Ein Statiker prüfte die Brücke auf ihre Sicherheit. © Polizei

Um die Sicherheit der Brücke gewährleisten zu können, wurde ein Statiker hinzugezogen, zur Absicherung waren die Berufsfeuerwehr München und die Autobahnmeisterei München Nord vor Ort. Ein Kran entfernte später die herunterhängende Abdeckung.