Landkreis Freising: Vierseithof seit Monaten besetzt?

Seit sechs Monaten soll ein alter Vierseithof im Landkreis Freising besetzt sein - jetzt droht die Räumung.

So sieht der Hof im Landkreis Freising aus.

Foto: WDzwo So sieht der Hof im Landkreis Freising aus.

Freising - Unter dem Namen "WDzwo" haben sich Aktivistinnen und Aktivisten am Wochenende an die Medien gewandt, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie seit sechs Monaten einen alten Vierseithof in Wolfersdorf 2 im Landkreis Freising besetzen - und nun offenbar erstmals Kontakt mit Behörden und Polizei zu tun bekommen. Laut Mitteilung droht dem Projekt "eine Anzeige seitens der Hausverwaltung und die Räumung durch die Polizei".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Vierseithof: Leerstand wegen Erbstreit

Allerdings vermeldeten die jungen Menschen, die sich nur vermummt auf Instagram zeigen, dass es am Wochenende zunächst ruhig geblieben sei. Man werde sich nicht vertreiben lassen. Bis zu zehn Personen arbeiteten daran, die Infrastruktur des Hofes wieder herzustellen.

Der Vierseithof stehe seit Jahren leer und verfalle. Der Gruppe zufolge streite eine große Erbengemeinschaft um das Anwesen. "Kein Mensch kümmert sich um den Hof, er wird komplett sich selbst überlassen, bis er in sich zusammenfällt", teilt "WDzwo"-Sprecherin Mia Finke mit. "Wir wollen nicht zuschauen, wie wertvoller Wohnraum verschwendet wird, nur weil sich kein Mensch verantwortlich fühlt."

Finke: "Wir befreien die WDzwo aus der Spekulation. Wir renovieren sie und beleben sie wieder." Es soll ein Ort des Austauschs und der Kultur geschaffen werden, so die Vision der Hausbesetzer.