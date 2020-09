Künstler-Hausbesetzung in der Maxvorstadt

Studenten haben an der Barer Straße Schaukästen geknackt. In der "ille Galerie" stellen sie seither regelmäßig künstlerische Arbeiten aus – bis saniert wird.

Schloss geknackt: Nun stellen in den Schaukästen an der Barer Straße 77 wechselnde junge Künstler aus - in der "ille Galerie".

Maxvorstadt - Schloss mit dem Bolzenschneider knacken, Schaukästen saubermachen, Bilder reinhängen. So ungefähr darf man sich das vorstellen, was eine Gruppe junger Künstler da gemacht hat an der Barer Straße 77. Eine Art Minihausbesetzung im gelben Altbau in der Maxvorstadt, der schon einige Jahre so gut wie leer steht, weil die Immobilienfirma Legat Living hier schick sanieren und aufstocken will (dahinter baut sie gerade den Luxusneubau "Barer Höfe").

Die "ille Galerie" (das kommt von illegal) zeigt seither hier Arbeiten junger Künstler. Bis 9. September ist "Team Hula" zu sehen. Bislang hat man sie gewähren lassen, aber wie lange noch? "Wir machen weiter, bis die Kästen abgerissen werden", erklärt Künstlerin Janine Totzauer. Die nächste "ille"-Vernissage ist am 10. September (19 Uhr).