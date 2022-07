Land Rheinland-Pfalz zahlt Bergrettung von Schülergruppe

Die 99 Schüler im Alter von zwölf bis 14 Jahren sowie acht Begleitpersonen eines Gymnasiums in Maxdorf im Rhein-Pfalz-Kreis waren am 7. Juni bei einer Wanderung im österreichischen Kleinwalsertal in Bergnot geraten.

05. Juli 2022 - 16:06 Uhr | AZ/dpa

Etwa 70 Mitglieder der Gruppe wurden von Hubschraubern mit Seilen geborgen, die anderen stiegen von Bergrettern begleitet ab. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa