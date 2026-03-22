Kripochef wird Rathauschef in Aschaffenburg

Überraschung am Untermain: Kripochef Schlemmer löst Amtsinhaber Herzing ab – erstmals seit 1970 regiert die CSU im Rathaus.
Kriminaldirektor Markus Schlemmer trat erfolgreich für die CSU an. (Archivbild) © Daniel Löb/dpa

Der bisherige Chef der Kriminalpolizei Aschaffenburg, Markus Schlemmer (CSU), hat Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) vom Thron gestoßen. Erstmals seit Jahrzehnten wird somit ein CSU-Politiker ins Rathaus der Stadt am Untermain einziehen. Schlemmer, 57 Jahre alt, setzte sich bei der Stichwahl mit 56,3 Prozent der gültigen Stimmen durch. Der 65 Jahre alte Herzing, der 2020 erstmals ins Rathaus gewählt worden war, kam laut dem vorläufigen Ergebnis auf 43,7 Prozent.

Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag bei 47,5 Prozent. Wahlberechtigt waren laut Stadt knapp 54.000 Bürger, insgesamt leben etwa 73.000 Menschen in Aschaffenburg unweit der Grenze zu Hessen. Schlemmer wird sein neues Amt zum 1. Mai antreten.

Beim Hauptwahlgang am 8. März hatte Amtsinhaber Herzing 38,2 Prozent der gültigen Stimmen erhalten. Herausforderer Schlemmer kam damals nach Stadtangaben auf 41,1 Prozent. Herzing war gegen vier Kandidaten angetreten. 

Schon vor ihm war Aschaffenburg seit 1970 durchgängig von Sozialdemokraten regiert worden.

