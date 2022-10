Kost' ja nicht die Welt! So dilettantisch werden unsere Steuern verschleudert

Das "Schwarzbuch" mit Höhepunkten der Steuerverschwendung prangert an: von G7 in Elmau bis zur teuren Toilette in Regensburg.

19. Oktober 2022 - 20:02 Uhr | Ralf Müller

Was man nicht sieht: Diese Traunsteiner Brücke sollte beheizt werden. Geht gar nicht, meint der Bund der Steuerzahler. © Maria Ritch/Michael Stocker