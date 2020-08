Buttenwiesen: Praktikant rächt sich mit Diebstahl für Kündigung

Ein Praktikant hat sich in Schwaben für seine Kündigung nach nur wenigen Arbeitstagen gerächt.

Buttenwiesen - Ein Praktikant hat sich in Schwaben für seine Kündigung nach nur wenigen Arbeitstagen gerächt. Der 21-Jährige klaute einen massiven Holztisch und eine Akkubohrmaschine aus der Werkstatt in Buttenwiesen (Landkreis Dillingen an der Donau), durchtrennte Stromkabel von mehreren Arbeitsmaschinen und beschädigte ein Auto, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auf den Wagen schrieb er irgendwann zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh auch noch mit einem Rotstift das Wort "Arschloch", wie ein Polizeisprecher sagte. Der Schaden liege bei rund 800 Euro. Warum der Mann nach wenigen Tagen wieder aus der Firma geflogen war, blieb zunächst offen.

