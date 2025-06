Kompany setzt sofort auf Tah: "Wird uns schnell helfen"

Neuzugang Jonathan Tah ist beim Start des FC Bayern in die Club-WM gleich der Abwehrchef. Trainer Kompany setzt auf die "Führungsfähigkeiten" des Nationalspielers.

Cincinnati

Trainer Vincent Kompany setzt bei der Club-WM in den USA von Anfang an auf Neuzugang Jonathan Tah. Der Belgier stellte den ablösefrei von Bayer Leverkusen geholten Fußball-Nationalspieler im ersten Gruppenspiel gegen Auckland City in Cincinnati nach nur zwei Trainingseinheiten mit seinen neuen Kollegen sofort in die Münchner Startformation. Der 29-Jährige soll beim deutschen Rekordmeister schnell in die Rolle des Abwehrchefs hineinwachsen.

"Jonathan hat Führungsfähigkeiten. Er bringt Erfahrung mit. Wir haben das Vertrauen, dass er uns schnell helfen wird", hatte Kompany am Samstagabend (Ortszeit) in Cincinnati vor dem Auftaktspiel in der Pressekonferenz gesagt. Da er mit etlichen Bayern-Kollegen auch schon in der deutschen Nationalelf zusammengespielt habe, werde Tahs Integration nicht so schwierig, glaubt Kompany. Tahs Abwehrkollege Dayot Upamecano soll nach seiner Operation am Knie in den USA behutsam aufgebaut werden für Startelfeinsätze.

Sané als Joker, Musiala auch erstmal

Nationalspieler Leroy Sané ist nach seinem in dieser Woche fixierten Wechsel zu Galatasaray Istanbul und dem Wirbel um seine Person bei Kompany zunächst als Joker eingeplant. Der 29-Jährige steht maximal bis nach einem möglichen Achtelfinale zur Verfügung, weil sein Vertrag in München Ende des Monats ausläuft. Das Finale der Club-WM findet am 13. Juli statt. Der wie Upamecano länger verletzte Nationalspieler Jamal Musiala soll auch über Einwechslungen an längere Einsätze herangeführt werden, sagte Kompany.