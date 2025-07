"Fantastische" Stimmung: Nürnberg-Coach Klose guter Dinge

Der 1. FC Nürnberg glaubt an sich vor dem Saisonstart. Coach Klose ist begeistert von der Euphorie. Mit den Abgängen hadern, das will er nicht. Eine Entscheidung gibt es in der Kapitänsfrage.

Manuel Schwarz, dpa | 31. Juli 2025 - 15:42 Uhr

Miroslav Klose macht ein Selfie mit einem Nürnberg-Fan. © Martin Schutt/dpa

