Kabarettist von Wagner: Hält nichts davon, AfD-Wähler zu beschimpfen

Seit Jahren steht er auf Bühnen, nun erhält er den Bayerischen Kabarettpreis: Claus von Wagner will seinem Publikum nicht die Hoffnung nehmen - und mit der AfD einen bestimmten Umgang pflegen.

Der Kabarettist Claus von Wagner hält es nicht für sinnvoll, AfD-Wähler zu beschimpfen. "Die Leute reagieren darauf, indem sie sie erst recht wählen", sagte von Wagner dem "Münchner Merkur". Er versuche stattdessen auf der Sachebene zu bleiben. "Ich glaube, dass die meisten Leute, die die AfD wählen, ganz genau wissen, dass ihre Probleme durch diese Partei nicht gelöst werden. Ich werde trotzdem nicht müde, Vorschläge zu machen, wie wir´s besser machen können, um wenigstens einigen Unzufriedenen die Argumente zu nehmen, die AfD zu wählen."

Hoffnung statt Verdruss

Wichtig ist ihm nach eigener Aussage, dem Publikum nicht die Hoffnung zu nehmen. "Nach dem Motto: Ich weiß es besser! Und: Es ist alles schlimm!", sagte von Wagner. Er hoffe vielmehr, dass die Leute durch seine Auftritte verstehen, "dass die Klimakrise oder die Ungleichheit keine Naturereignisse sind, sondern menschengemachte Probleme, die auch von Menschen wieder gelöst werden können".

Wagner erhält in diesem Jahr den Bayerischen Kabarettpreis. Seit 2014 ist er an der Seite von Max Uthoff Gastgeber in der Satiresendung "Die Anstalt".