Jander vor Rückkehr gegen "Brett" - Kloses Plan mit Buchmann

Nach dem geplatzten Wechsel zum VfB Stuttgart steht Caspar Jander wieder vor einem Spiel für den "Club". Einem Talent will Miroslav Klose helfen, "auf die Beine zu kommen".

Mit Caspar Jander als möglichem Rückkehrer will der 1. FC Nürnberg seine Heim-Misere beenden. Seit fast fünf Monaten und einem 3:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth ist der "Club" in der 2. Fußball-Bundesliga vor dem eigenen Anhang sieg- und punktlos. "Wir freuen uns unheimlich, wieder zu Hause zu spielen", sagte Trainer Miroslav Klose vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den SV Darmstadt. "Wir wissen, dass da ein Brett auf uns zukommt." 31.000 Zuschauer werden erwartet.

Kloses Rechnung

Den unterschiedlichen Erfahrungen zum Saisonstart - dem FCN missglückte dieser durch ein 0:1 in Elversberg, dagegen siegte Darmstadt 4:1 gegen Absteiger Bochum - misst Klose keine sonderliche Bedeutung bei. Sicher, beim SV Darmstadt herrsche Euphorie, sagte der frühere Weltklasse-Stürmer. Aber: "Wenn wir das Spiel gewinnen sollten, haben sie nicht mehr Punkte als wir. Und das ist unser Ziel."

Die Nürnberger, zu denen in dieser Woche Bayern-Talent Tarek Buchmann wechselte, können laut Klose personell "aus dem Vollen" schöpfen. Auch Jander ist nach seinem erstmal geplatzten Wechsel zum VfB Stuttgart ein Kandidat für Spielminuten, mutmaßlich aber noch nicht wieder für die Startelf. Zuletzt hatte der EM-Teilnehmer mit der U21 Knieprobleme. "Wir müssen noch ein paar Daten auswerten und mit ihm ein Gespräch suchen - und dann werden wir eine definitive Entscheidung treffen", sagte Klose über die Einsatzchance.

Koudossou als Kandidat?

Definitiv noch nicht entschieden sind dagegen weitergehende Personalfragen beim FCN. Klose geht davon aus, dass sich sein Team bis zum Ende der Wechselperiode noch verändern wird. "Wir wissen, dass das Transferfenster noch offen ist, dass da noch was passieren wird in unserem Team", sagte der 47-Jährige. "Wir brauchen Qualität in unserer Mannschaft."

Ein Kandidat soll der Augsburger Außenverteidiger Henri Koudossou sein. Der 1. FC Nürnberg und der FC Magdeburg bekunden laut Kicker "ernsthaftes Interesse". Natürlich habe Koudossou Stärken, sagte Klose, aber er sei in dieser Frage "der falsche Ansprechpartner".

Plan mit Buchmann

Neu im FCN-Kader ist schon jetzt Bayern-Talent Buchmann. Nachdem die Münchner den Vertrag mit dem 20-Jährigen verlängert hatten, gaben sie ihn für ein Jahr an den fränkischen Zweitligisten ab. Dort soll der Innenverteidiger Erfahrung sammeln - bei den Bayern-Profis hat Buchmann aktuell keine Perspektive auf Einsätze.

"Ich habe ihn selbst als Spieler gehabt und ihn frühzeitig hochgezogen bei der U17", erinnerte Klose an die gemeinsame Bayern-Zeit. "Ich weiß, was er kann. Wir wollen ihm helfen, wieder auf die Beine zu kommen." In den vergangenen Jahren wurde Buchmann immer wieder durch Verletzungen vor allem im Oberschenkel ausgebremst. "Er ist absolut talentiert und passt auch charakterlich super in unsere Truppe", sagte Klose. Auf Anhieb weiterhelfen wird Buchmann dem FCN aber vermutlich nicht.