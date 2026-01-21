Der Online-Gastroführer Taste Atlas kürt jährlich die besten Würste der Welt. Im vergangenen Jahr siegte eine Spezialität aus Südafrika. Heuer liegt Portugal vorn, doch wo landen bayerische Schmankerl?

Hat diese Wurst wirklich nur einen Platz im Mittelfeld verdient? Das sehen diese zwei sicher anders: Michael Frick und Sascha Vollmer feiern 2025 auf der 32. Weißwurstparty im Biohotel Stanglwirt.

Auf seine Würste lässt Bayern nichts kommen. Die regionalen Spezialitäten aus Nürnberg oder München sind beliebte Mahlzeiten im Freistaat. Auch Touristen lassen sie sich etwa bei der Wiesn schmecken – doch wie kommen die Schmankerl bei internationalen Experten an? Der Online-Gastroführer Taste Atlas kürt jährlich die besten Würste der Welt. Schon im vergangenen Jahr landete kein deutsches Produkt vorn, stattdessen siegte die Boerewors aus Südafrika. Und 2026?

Vorjahressiegerin: die Boerewors. © via imago-images.de

Auch da klappt es nicht mit einer Platzierung auf dem Treppchen. Ganz oben steht heuer etwas Herzhaftes aus Portugal: Die Siegerwurst trägt den klangvollen Namen Alheira de Mirandela und enthält sowohl kleine Fleisch- als auch Brotstückchen, wie der Taste Atlas schreibt. Sie werde traditionell über Eichen- oder Olivenholz geräuchert, was ihr eine besondere Würze verleihe. Auch Salz, Knoblauch und Paprika seien enthalten.

Wie beliebt sich bayerische Würschtl?

Hinter der Wurst aus Südeuropa landet eine Spezialität aus Polen: Die Kiełbasa wędzona enthält neben Schweinefleisch auch viele Gewürze wie Pfeffer, Knoblauch und Marjoran. Dahinter geht es zurück auf die Iberische Halbinsel: Aus Spanien kommt Platz drei, Chistorra, ebenfalls vom Schwein. Beliebt ist diese Speise unter anderem im Baskenland.

Drei im Weckla - Nürnberger Rostbratwürste in ihrer wohl bekanntesten Darreichungsform. © Daniel Karmann/dpa

Aber wo bleiben die deutschen Würste? Beim Taste Atlas muss sich München Nürnberg geschlagen geben: "Nürnberger Bratwürste" landen auf Platz sechs, auf Platz zehn findet sich die Thüringer Rostbratwurst. Titelverteidigerin Boerewors wird Elfte, Rang 14 belegt die "Bratwurst (Nürnberg)".

Eine Thüringer Bratwurst, im Ranking auf Platz zehn. © Martin Schutt/dpa

Und die in München so beliebte Weißwurst? Noch hinter Regensburger Wurst (Platz 30), Mettwurst (35), Braunschweiger (38) und Knackwurst (46) finden sich auf Platz 49 die Münchner Weißwürste wieder. Aber immerhin: noch vor Frankfurtern und Wienern (53 und 55).