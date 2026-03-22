In Nürnberg liegt Amtsinhaber Marcus König vorne

In Bayerns zweitgrößter Stadt deutet alles darauf hin, dass sich Amtsinhaber Marcus König in der Stichwahl behaupten kann.

Marcus König jubelte schon am 8. März nach der ersten Runde der Kommunalwahl. In der Stichwahl deutet sich an: Er könnte Nürnbergs OB werden. (Archivbild)

Nürnberg

In Nürnberg zeichnet sich in der Stichwahl ein Erfolg des Amtsinhabers Marcus König ab: Nach der Auszählung in 698 von 726 Bezirken lag der CSU-Politiker mit etwas mehr als 55 Prozent vor seinem Herausforderer Nasser Ahmed von der SPD. Gewinnt König, so ist es das erste Mal in der Geschichte der Stadt, dass ein CSU-Oberbürgermeister wiedergewählt wird.

König hatte bereits im ersten Wahlgang rund 46 Prozent der Stimmen erhalten und war mit einer klaren Führung von fast 20 Prozentpunkten gegenüber Ahmed als haushoher Favorit in die Stichwahl gegangen. Die CSU hatte in der Heimatstadt von Ministerpräsident Markus Söder ihre 2020 errungene Mehrheit im Stadtrat ebenfalls ausgebaut. Die Kooperation von CSU und SPD im Kommunalparlament kann fortgesetzt werden. Damit bleibt in der Nürnberger Kommunalpolitik nach den Wahlen vieles beim Alten.