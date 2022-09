Hunderte Liter ausgelaufen: Ölfilm auf dem Kochelsee

Beim Betanken eines Kessels der Therme kommt es zu einem Malheur mit Folgen. Die Details.

© Feuerwehr Kochel am See

Umwelttragödie in Oberbayern? Etwa 600 Liter Heizöl sind wohl in den wunderschönen Kochelsee gelaufen.

Heizöllieferung mit Umweltfolgen

Wie Stefan Sonntag, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, der AZ am Dienstag bestätigte, hatte es bereits am Wochenende einen entsprechenden Einsatz gegeben. Der Ursprung der Misere: eine Heizöllieferung für die Kristall-Therme Trimini in Kochel am See. Beim Einfüllen des Stoffs ist "den ersten Informationen nach wohl ein Schlauch geplatzt, sodass Öl in einen Schacht und von dort ins Erdreich gelangt ist und dadurch in den See", schildert Sonntag.

Die Polizei ermittelt

Jetzt seien die Experten vom Wasserwirtschaftsamt dabei, den Umweltschaden zu beseitigen, sagt er. "Die Schadensbegrenzung ist jetzt vordringlich", so Sonntag. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, es handelt sich um ein Umweltdelikt. Ob ein Mensch dafür verantwortlich gemacht werden kann oder ein technischer Defekt Schuld am Drama ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Wie weit das Öl in den Boden gedrungen ist, sollen nun Bodenproben zeigen.

Ölsperren verhindern die Ausbreitung

Das zuständige Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hatte am Dienstagnachmittag dann gute Nachrichten: Der Ölfilm geht zurück. Und: "Es wird aktuell davon ausgegangen, dass in den See kein Öl mehr nachsickert." Wie das Öl aus dem Erdreich in den See kam, werde weiter ermittelt. Mit speziellen Ölbindemitteln wurde der Stoff abgetragen, Ölsperren verhindern die Ausbreitung, so das Landratsamt weiter.

Solche sogenannten Ölschlingel binden das Öl. © Feuerwehr Kochel am See

Beeinträchtigungen für Tier- und Pflanzenwelt?

Feuerwehrleute aus Kochel und vom Tegernsee seien weiterhin vor Ort. Wassersportler werden gebeten, zu diesen Ölsperren großräumig Abstand zu halten. Ob und inwieweit die Tier- und Pflanzenwelt beeinträchtigt ist, wird beobachtet, bislang wurden weder kranke Fische noch Vögel gefunden.