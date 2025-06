"Hindere ihn daran, Rechtsanwalt zu werden": Deshalb darf ein Rechtsextremer am Landgericht Passau arbeiten

Am Landgericht Passau wird ein offensichtlich Rechtsextremer ausgebildet. Toni Schuberl von den Grünen kritisiert den Fall – und vergleicht ihn mit dem der Linksaktivistin Lisa Poettinger. Was die beiden Fälle gemeinsam haben und warum der Jurist in Passau trotzdem eingestellt wurde.

Ralf Müller | 20. Juni 2025 - 21:10 Uhr